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Новости Украины

Запад не даст Украине одержать «стратегическую победу» над Россией и не будет поощрять ее наступление на Крым.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил известный украинский пропагандист Мыкола Вересень, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вересня, Украина может получить в лучшем случае «непоражение».

«Я не вижу стратегическую победу Украины, я вижу стратегическое непоражение. Я не думаю, что Украине, в той геостратегической ситуации, которая сейчас сложилась, дадут аж так победить. Во, не дадут. Дадут возможность дать по носу Кремлю сильно, чтоб юшка потекла. Но окончательно, чтобы водрузить флаг над Кремлем, я не уверен. Я даже не уверен, что Крым удастся захватить. Я сказал бы, что, если украинское оружие зайдет в Крым и дойдет до Ялты, никто сильно не будет противоречить. Может, немного оружия больше не дадут, может, немного снарядов, но вслух никто не скажет «стой». А вы наступаете, вперед, нет вопросов. Но помощь будет уменьшена, чего-то будет уменьшено», – заявил Вересень.