Подпишись на рассылку
18.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Произвол, Россия, Скандал, США
Просмотров:

«Стратегия будет одна» – посол США готовит Молдову к новому конфликту с Приднестровьем

Посол США в Кишиневе Дерек Хоган заявил, что Приднестровье должно находиться под административным контролем...

Посол США в Кишиневе Дерек Хоган заявил, что Приднестровье должно находиться под административным контролем Молдовы.

Об этом он сказал, выступая перед студентами госуниверситета Молдовы в Кишиневе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы поддерживаем полную реинтеграцию Приднестровья в Республику Молдова. Один из факторов урегулирования конфликта касается консолидации позиций в Республике Молдова, поскольку на правом берегу Днестра имеется очень много подходов, а нужно сформировать единую стратегию. Около двух лет назад, когда Майя Санду была премьер-министром, предпринималась попытка сформировать эту стратегию», – заявил Хоган.

Он считает, что толчок к разрешению конфликта произойдет после внеочередных парламентских выборов, инициированных прозападным президентом Молдовы Майей Санду.

На днях бывший советник президента США Джон Болтон в статье в издании «National Review» предложил «разморозить» конфликт в Приднестровье, воспользовавшись тем, что к власти с Молдове пришла лояльная Америке президент Майя Санду.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть