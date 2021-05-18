«Стратегия будет одна» – посол США готовит Молдову к новому конфликту с Приднестровьем

18.05.2021, Москва, Елена Острякова

Посол США в Кишиневе Дерек Хоган заявил, что Приднестровье должно находиться под административным контролем Молдовы.

Об этом он сказал, выступая перед студентами госуниверситета Молдовы в Кишиневе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы поддерживаем полную реинтеграцию Приднестровья в Республику Молдова. Один из факторов урегулирования конфликта касается консолидации позиций в Республике Молдова, поскольку на правом берегу Днестра имеется очень много подходов, а нужно сформировать единую стратегию. Около двух лет назад, когда Майя Санду была премьер-министром, предпринималась попытка сформировать эту стратегию», – заявил Хоган.

Он считает, что толчок к разрешению конфликта произойдет после внеочередных парламентских выборов, инициированных прозападным президентом Молдовы Майей Санду.

На днях бывший советник президента США Джон Болтон в статье в издании «National Review» предложил «разморозить» конфликт в Приднестровье, воспользовавшись тем, что к власти с Молдове пришла лояльная Америке президент Майя Санду.