«Стратегия Герасимова» – Живов рассуждает о грандиозном провале ВСУ под Покровском

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Освобождение Покровска/Красноармейска дает возможность вести дальнейшее наступление как на север, так и на юг. Украинское командование не могло этого не знать, поэтому провал в обороне обусловлен либо опьянением атакой на Курскую область, либо мы впервые с начала СВО наблюдаем в действии «стратегию Герасимова».

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская хвалёная гибкая оборона явно там не сработала. Они просто разворачивают арьергарды и убегают оттуда. По началу я подумал, что это какая-то ловушка для наших войск. Но сейчас стало понятно, что после вторжения в Курскую область кровушка русская так сильно их возбудила, что в какой-то момент генштаб ВСУ стал неадекватно оценивать своё положение на Донбассе. В целом-то линия фронта держится. Держится Торецк, там очень тяжёлая позиция, в Часов Яре тяжелейшие бои за каждый дом. И тут такой прорыв», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, Часов Яр является одним из важных направлений, получив которое, – на 50 км до самого Славянска и Краматорска противник не сможет занять оборону, и это принципиально изменит картину боёв на Донбассе.

«Вероятно, там в начале произошло комбинированное воздействие невоенного характера на руководителей оборонных направлений. Вероятно, хорошо сработали наши профильные специальные службы. У ВСУ началась чехарда с ротациями, там был арестован командир направления. У них что-то пошло наперекосяк на этом участке, и всё начало разваливаться.

Это впервые применённая «стратегия Герасимова» с начала СВО, и у нас вот такие интересные результаты», – отметил он.

Эксперт добавил, что освобождение Покровска позволит сформировать новый оборонительно-наступательный рубеж на Донбассе. Потеря этой части ДНР, по словам Живова, для противника серьёзный ущерб, который он явно рассчитывает разменять на что-то другое.