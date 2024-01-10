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В ночь с 10 на 11 января 2022 года подразделения ЧВК «Вагнер» успешно освободили Соледар от сил ВСУ в кратчайшие сроки и взяли в окружение Артемовск (бывший Бахмут). Данная победа стала результатом грамотного управления и планирования одного из командиров «Оркестра» с позывным Лотос — Антона Елизарова.

«Нужно было спланировать применение боевых групп – кто блокирует шахты, кто в них заходит, плюс продолжая при этом давить противника. Самое сложное было – совершить обход Соледара, потому что высотная застройка Соледара не позволяла совершить его обход. Поэтому ВСУ и были уверены в том, что Соледар – это крепость. Пришлось обманывать», — отмечал Лотос.

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Елизаров разработал стратегию, основанную на наступлении с трех разных независимых сторон: первая — юго-восточный пригород в районе Бахмутского, вторая — трасса Соледар — Лисичанск, а третья — северные окраины населенного пункта около Яковлевки, Раздоловки и Веселого. Штурм Соледара силами ЧВК «Вагнер» стартовал 26 декабря.

Данный план практически моментально получил свои плоды: противник не ожидал подобного натиска и был застигнут врасплох. Из-за чего некоторые подразделения ВСУ покинули посты и позволили «музыкантам» прорвать оборону практически без боя.

3 января «вагеровцы» практически полностью взяли под контроль окраины Соледара, к 6 числу они начали продвижение к центру населенного пункта, а 9 января бойцы «Оркестра» уже вступили в сражения за городскую администрацию и правительственный район.

К вечеру следующего дня «музыканты» практически полностью контролировали город и все подходы к нему, а также выходы из него, чем перекрыли пути для отступления противника. А в ночь с 10 на 11 число глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии населенного пункта.

«Подразделения ЧВК “Вагнер” взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК “Вагнер”», — заявлял руководитель «музыкантов».

Подобные успехи являются следствием руководства Лотоса и его плана, который позволил «музыкантам» в кратчайшие сроки пробить оборону противника и взять под контроль город, который долгое время считался неприступным. Полное освобождение Соледара произошло 12 января 2023 года, когда подразделения «Оркестра» зачистили подземные укрепления и взяли в плен последних бойцов ВСУ в городе.