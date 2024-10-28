Стратегия наступления ВС РФ в ДНР уничтожает оборонный потенциал всей Украины – рослиберал

Максим Столяров.  
28.10.2024 19:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ наступают в ДНР таким образом, что все действия Киева – это паллиативные меры в аварийном режиме, которые не решают проблемы постепенного уничтожения ВСУ.

Об этом на канале «Ширяев и Ширяев» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ наступают в ДНР таким образом, что все действия Киева – это паллиативные...

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«Ускорение продвижения российских войск на нескольких участках российское командование ведёт дело к истощению резервов и заставляет украинское командование маневрировать резервами внутри по рокадным дорогам. И по мере их истощения – они всё быстрее и быстрее это делают.

А если сразу на нескольких участках усилить давление? Похоже, сейчас мы видим результат принятого такого решения, потому что одновременно на нескольких участках введены в бой резервы ВС РФ. И резервов мало, и они не позволяют развивать наступление вглубь.

То есть прорыв тактической линии – это задача, которой уделяется внимание в ВС всех стран. А вот стратегическое развитие наступления – это отдельная «новелла» внутри военного искусства советской армии и унаследовавшей её российской армии. Именно в этом наиболее сильны российские военные теоретики», – рассказал Ширяев.

«Войска, хотя и двигаются с ускорением, но не обеспечивают такой прорыв фронта, который не позволил бы украинцам создать новые линии обороны за спиной. Поэтому все разговоры о стратегическом значении того города или иного – это пустое. ВСУ спокойно ведут активную оборону, переходят на следующие рубежи и там встречают противника.

Но! Резервы – это, всё-таки, главное. Может наступить такой момент, когда уже и сил не хватает.

Общий оборонительный потенциал снижается таким образом, что в командовании не могут изыскать возможность для равного противостояния, они вынуждены прибегать к паллиативным мерам. Быстрая переброска резервов, сокращение обучения новобранцев – это всё серьёзно осложняет ситуацию», – объяснил эксперт.

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