Этой зимой у России высокие шансы нанести критически непоправимый ущерб украинской энергетике.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет британский журнал The Spectator.

В публикации отмечается, что этой зимой Украина «подвергнется самому суровому испытанию, поскольку российские войска достигли критической точки в своей систематической попытке вывести из строя энергетическую инфраструктуру страны».

«В каждую из последних трех зим Владимир Путин пытался сделать украинские города непригодными для жизни, погружая их во тьму и холод, но безуспешно. Но на этот раз, похоже, кампания Кремля по использованию зимы в качестве оружия может увенчаться успехом», – признает журнал.

Впрочем, здесь автор материал явно привирает и замалчивает неудобные для западной пропаганды факты. Прошлой зимой Россия не наносила удары по украинской энергетике, которые возобновились лишь после многочисленных атак российских НПЗ украинскими дронами. При этом первые удары по энергообъектам Украины стали ответом на террористическую атаку на Крымский мост.

«В течение прошлой недели Россия нанесла Украине беспрецедентный удар, выпустив почти 1100 дронов, 890 управляемых бомб и более 50 ракет, включая гиперзвуковую ракету «Орешник», нацеленных на электростанции и жилые дома в условиях жестокой холодной погоды», — причитает британский журнал.

В статье указывается, что российская стратегия имеет долговременный эффект, поскольку восстановление теплосетей, разрываемых замерзшей водой, становится невозможным до весны.

В итоге Европа с ужасом ожидает новую волну украинских беженцев, бегство которых из страны снова ускорилось: так, пассажиропоток через украинскую границу с начала года вырос сразу на 27%.

Издание сообщает, что Европа готовится к новому притоку украинцев, но подчеркивает, что многие страны, среди которых Германия, Польша, Чехия и Нидерланды, «корректируют подходы к поддержке украинцев на фоне роста усталости и бюджетных ограничений».