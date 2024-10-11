Стратегия Путина по Украине имеет шанс оправдаться, – рослиберал принёс зрадные новости

Анатолий Лапин.  
11.10.2024 11:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Либералы, Россия


Стратегия российского лидера Владимира Путина на то, что Запад в конечном итоге устанет от Украины и перестанет поддерживать ее, похоже, имеет шансы на успех.

Об этом в интервью бежавшему в Киев предателю-телеведущему иноагенту Евгению Киселеву заявил бежавший на Запад бывший замминистра финансов РФ иноагент Сергей Алексашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стратегия российского лидера Владимира Путина на то, что Запад в конечном итоге устанет от...

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«Для Путина остановка войны без того, чтобы он какую-то часть территории себе отцапал, – пока в его голове это не укладывается. И пока его стратегия на то, что Запад устанет помогать Украине, она, похоже, что имеет шанс оправдаться», – сказал Алексашенко.

Не подтвердил он и надежды «свидомых» на смуту в России.

«Что касается устойчивости путинского режима…  он достаточно устойчив ровно потому, что и экономика позволяет делиться ресурсами, делиться деньгами и с населением, и с элитами», – заявил Алексашенко.

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