Политнавигатор - Новости России и Украины
07.06.2018, Киев, Игорь Петров
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ЕС, Минский процесс, Политика, Украина

Стратегия Путина в ЕС работает – истерика Турчинова


Хотя Минские соглашения и не обеспечивают конкретного результата для Украины, в настоящее время им нет альтернативы.

Об этом на ІХ экспертном форуме заявил Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минск не обеспечивает конкретного результата – деоккупации украинских территорий. Но есть и другая проблема – альтернативы минским переговорам сегодня также нет. Это единственная площадка, где происходит разговор без оружия между украинской и российской стороной”, – сказал глава СНБО.

“И, безусловно, проблема Минска заключается только в одном – нежелании Путина уйти с Украины и даже наоборот, усиливать дестабилизационные факторы в Украине, и таким образом через украинскую проблему работать и на раскол Европы в том числе, что мы и видим с вами в последнее время относительно заявления австрийского правительства и так далее. К большому сожалению, его стратегия сегодня работает”, – резюмировал Турчинов.

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