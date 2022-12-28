Стратегия США: Каждая семья на землях, которые отойдут России, должна потерять хотя бы одного человека

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Киевский режим удерживает позиции на Донбассе, заваливая фронт пушечным мясом, выполняя долгосрочную стратегию США, цель которой заключается в том, чтобы каждая украинская семья на территориях, которые всё равно войдут в состав РФ, потеряла хотя бы одного человека на этой войне.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ТРОшники являются откровенным пушеным мясом, и его сейчас утилизируют на Кременном, Сватовском, Соледарском, Артёмовском направлениях. Там огромное количество людей просто утилизируется… «Тыкаются» вдоль всей линии, между Сватово и Кременной – это прощупывание…Они берут группы бойцов и тыкают во все участки этого фронта, набирая картину. И эту картину уже анализирует искусственный разум. Он недоделанный. Все слухи о том, что он чрезвычайно эффективный, неправдивы. Но он там работает», – рассказал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров дополнил картину, объяснив, какую цель преследуют американцы, приказывая киевскому режиму вести на убой мужчин преимущественно с Восточной Украины.

«Почему они бросают людей на те направления, где нет перспективы что-то отвоевать, – это вполне вписывается в долгосрочную стратегию, которую разработали США. Чем больше украинцев вы будете утилизировать на фронте, тем лучше для американцев, цель которых заключается в том, чтобы каждая украинская семья потеряла хотя бы одного человека на этой войне. Чтобы потом после войны было сложно выстраивать диалог с теми людьми, которые живут на территории Украины, которую хочет контролировать РФ. Это же не просто так происходит – людей хватают на улицах и без подготовки отправляют на фронт. Говорят – ну, знаете, мы не взяли Бахмут, мы не взяли… Это не имеет значения для них. Они понимают, что Восточная Украина для них потеряна. И задача состоит в том, чтобы максимальное количество людей потеряли там своих родных и близких. Соответственно, заложить проблемы на десятки лет вперёд. Отсюда можно сделать вывод, почему во время мобилизации происходит так, что ни из Киева, ни с Западной Украины, туда попадают отдельные люди, но подавляющее большинство людей, которые принимают участие в боевых действиях, это выходцы с Восточной Украины», – резюмировал Килинкаров.