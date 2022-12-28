Стратегия США: Каждая семья на землях, которые отойдут России, должна потерять хотя бы одного человека

28.12.2022  14:59 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Донбасс, Украина


Киевский режим удерживает позиции на Донбассе, заваливая фронт пушечным мясом, выполняя долгосрочную стратегию США, цель которой заключается в том, чтобы каждая украинская семья на территориях, которые всё равно войдут в состав РФ, потеряла хотя бы одного человека на этой войне.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим удерживает позиции на Донбассе, заваливая фронт пушечным мясом, выполняя долгосрочную стратегию США,...

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«ТРОшники являются откровенным пушеным мясом, и его сейчас утилизируют на Кременном, Сватовском, Соледарском, Артёмовском направлениях. Там огромное количество людей просто утилизируется…

«Тыкаются» вдоль всей линии, между Сватово и Кременной – это прощупывание…Они берут группы бойцов и тыкают во все участки этого фронта, набирая картину. И эту картину уже анализирует искусственный разум. Он недоделанный. Все слухи о том, что он чрезвычайно эффективный, неправдивы. Но он там работает», – рассказал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров дополнил картину, объяснив, какую цель преследуют американцы, приказывая киевскому режиму вести на убой мужчин преимущественно с Восточной Украины.

«Почему они бросают людей на те направления, где нет перспективы что-то отвоевать, – это вполне вписывается в долгосрочную стратегию, которую разработали США.

Чем больше украинцев вы будете утилизировать на фронте, тем лучше для американцев, цель которых заключается в том, чтобы каждая украинская семья потеряла хотя бы одного человека на этой войне.

Чтобы потом после войны было сложно выстраивать диалог с теми людьми, которые живут на территории Украины, которую хочет контролировать РФ.

Это же не просто так происходит – людей хватают на улицах и без подготовки отправляют на фронт. Говорят – ну, знаете, мы не взяли Бахмут, мы не взяли…

Это не имеет значения для них. Они понимают, что Восточная Украина для них потеряна. И задача состоит в том, чтобы максимальное количество людей потеряли там своих родных и близких. Соответственно, заложить проблемы на десятки лет вперёд.

Отсюда можно сделать вывод, почему во время мобилизации происходит так, что ни из Киева, ни с Западной Украины, туда попадают отдельные люди, но подавляющее большинство людей, которые принимают участие в боевых действиях, это выходцы с Восточной Украины», – резюмировал Килинкаров.

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