«Стратегия СВО – откусил, переварил» – российский офицер о необоснованных претензиях к армии

Новости Украины

Журналисты, в погоне за сенсационными известиями, не отдают себе отчет в том, что реализация призывов к ударам по Центрам принятия решений не просто не входит в конструктивную и плодотворную тактику российского командования в борьбе с Украиной и НАТО, но и может откровенно вредить спецоперации.

Об этом в эфире «RuTube»-канала «PolitWera» высказался полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе, военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы порадовать какого-нибудь отдельно взятого журналиста из центрального издания, никто этого делать не будет, потому что он все равно найдет, что обоср*ть. Наблюдается единство действий на всех участках – не только на военном, но и на политическом, социально-экономическом и т.д. Идет методическое перемалывание, продавливание, в том числе, своей позиции, потому что зима близко, потому что не без «траблов», но продумали ситуацию с экономикой, потому что никто из нас, обывателей, не чувствует на себя эту спецоперацию. Сейчас в Москве около +30°, у меня два кондиционера молотят, и я не думаю о счетах за электричество, как об этом думают европейские обыватели, на территории которых война не идет, и страна которых войну не ведет. Пусть даже ограниченную форму СВО», – пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что и введение военного положения в государстве, о котором часто упоминают медиаспециалисты с радикальными взглядами, тоже негативно скажется на работе СМИ, лишив их «плюрализма мнений».

«Об этом обыватель (отечественный – ред.) не хочет думать. Он думает, что интенсифицкация военных действий возможна – без лишения его уютного дивана. Нет, так не работает. Если вы хотите военного положения, то в первую очередь, п******лам журналистам не понравится, потому что будет сразу введена военная цензура везде и половину (изданий – ред.) позакрывают к ***ням. Поэтому и делают все согласованными усилиями. Нажраться и сдохнуть от несварения желудка легко. Откусил – переварил. Сейчас идет такая тактика и стратегия. Откусил – переварил, и идем дальше», – заключил Трухан.