Стратегия войны на измор дала результат. Запад срочно спасает Украину от капитуляции

Анатолий Лапин.  
21.03.2025 13:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Выбранная Россией тактика войны на истощение на Украине дала свой результат.

Об этом в эфире видеоблога-иноагента «Редакция» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выбранная Россией тактика войны на истощение на Украине дала свой результат. Об этом в...

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«Это в чистом виде соответствие термину стратегии измора. Стратегия сокрушения, ну, это крупная операция наступательная, да, Сталинград, Ясско-Кишиневская операция, Берлинская операция, и стратегия измора – Первая мировая война. Война на истощение, она многообразна и действует по всему периметру. То есть в экономике, в психологии общества и в армии, без сомнения, тоже. И поскольку армия и общество гражданское, находятся в непрерывной связи между собой, это взаимосообщающиеся сосуды, это все переливается в армию, так же точно, она это чувствует, и в обратную сторону тоже.

Это – возникновение совершенно новой ситуации, когда Запад бросился спасать Украину, натурально спасать, с помощью этих переговоров: «Быстро-быстро остановить, дальше не двигайтесь, встаньте вот на этом месте, где стоите, а потом договоримся». Это все – следствие этой стратегии измора, на которую была сделана ставка в Кремле, судя по всему, полтора года назад», – заявил Ширяев.

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