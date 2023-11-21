Стратегия ВСУ по истощению российских резервов провалилась

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире радио «НВ» заявил сочувствующий ВСУ израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Он считает, что во время наступления ВСУ на Запорожском направлении «локальное преимущество с подавлением огневых возможностей противника создать не удалось», как не хватало и скоординированных усилий.

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«Когда украинцы перешли на тактику медленного продавливания в направлении Токмака, все говорили, что это попытка измотать резервы противника, заставив его израсходовать все запасы и тогда удастся продвинуться на серьезную глубину. Этого не удалось, поскольку у России резервы сохранились, и они, кстати говоря, используют их и сегодня в наступательных действиях, например, в районе Авдеевки», – сказал Шарп.

Он полагает, что ВСУ «не хватило массы». При этом призывает понимать, что масса – «это не только цифры, но и умение вести наступательный бой этими массами» наряду с поставками вооружений с Запада.

«Я очень надеюсь, что украинское руководство и командование извлекут уроки из того, что происходило летом-осенью», – говорит эксперт. Шарп считает, что «не стоит впадать в пессимизм», нужно верить, что следующие операции станут более успешными, прогнозирует долгую войну, которую охарактеризовал как «марафонский забег».