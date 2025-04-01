Стратегия Запада провалилась: Россия еще долго может воевать

Анатолий Лапин.  
01.04.2025 15:53
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина, Финансы, Экономика


Россия тратит относительно небольшие деньги на СВО.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия тратит относительно небольшие деньги на СВО. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил...

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«Когда говорят про экономику и пугают экономикой, просто чтобы вы понимали, на данный момент расходы России на войну составляют 6-7% от ВВП – это большие расходы, никто не спорит, но есть нюанс – это очень маленькие расходы для страны, которая вовлечена в военный конфликт такого масштаба.

Для справки, в Великобритании во Второй мировой войне, в США, это порядка 30−40%. То есть, огромный ресурс устойчивости экономики вообще не используется. То есть, действительно, за эти три года, и, возможно, отсюда вот этот стиль войны, она идет с минимальной, насколько это возможно для конфликта такого типа, нагрузки на социалку и экономическую жизнь в России», – сказал эксперт.

Он критически отнесся к прогнозам англосаксонских СМИ, что у российской экономики вот-вот наступят проблемы.

«Прижимало бы, если бы было 40%. Вот в режиме 40% ВВП существовать не может. В том порядке расходов, который есть сейчас, вопрос еще нескольких лет – это не вопрос. А это очень важный момент, потому что в западной стратегии предполагалось, что именно экономика будет основным рычагом давления, а военный уже вторичным. Тут, получается, и основной рычаг не работает, а вторичный так совсем не работает», – заявил Щелин.

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