Стратегия Запада провалилась: Россия еще долго может воевать

Россия тратит относительно небольшие деньги на СВО.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда говорят про экономику и пугают экономикой, просто чтобы вы понимали, на данный момент расходы России на войну составляют 6-7% от ВВП – это большие расходы, никто не спорит, но есть нюанс – это очень маленькие расходы для страны, которая вовлечена в военный конфликт такого масштаба.

Для справки, в Великобритании во Второй мировой войне, в США, это порядка 30−40%. То есть, огромный ресурс устойчивости экономики вообще не используется. То есть, действительно, за эти три года, и, возможно, отсюда вот этот стиль войны, она идет с минимальной, насколько это возможно для конфликта такого типа, нагрузки на социалку и экономическую жизнь в России», – сказал эксперт.