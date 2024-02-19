Стравить Байдена и Трампа в драке за то, кто больше поможет Киеву – украинский дипломат едва не выматерился

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Предложенный республиканцами США формат предоставления Украине помощи на условиях кредита – это даже хуже ленд-лиза, который, к слову, так и не заработал.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, это стало предметом внутренней борьбы американской. Можно было этого избежать в своё время. Однако ещё не конец истории. Нужно так сделать в работе дипломатии, чтобы снова была конкуренция Байдена и Трампа за то, кто больше поможет Украине. Это ещё возможно. Увидите, тот же самый Дональд Трамп может поменять свою риторику. Они же уже начали говорить о кредите», – воодушевился экс-посол.

Однако вскоре настроение у дипломата поменялось на диаметрально противоположное.

«Нам говорят «берите кредит». Ну, это ленд-лиз! Это хуже ленд-лиза, в действительности. Почему тогда ленд-лиз не использовали? Очень много вопросов, и мне, честно говоря, чем дальше, тем более становится понятно, то, что я публично говорить не буду. Мне бы хотелось, чтобы я ошибся», – печалился Чалый.