Стрельба, дым, крики – украинские наци устроили переполох в центре Киева

28.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Вечером в воскресенье в центре Киева украинские националисты из партии «Свобода» провели реконструкцию сражения на заводе «Арсенал», в ходе которого войска украинских самостийников подавили восстание симпатизировавших большевикам рабочих.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Одним из организаторов шоу выступил глава Госкино «свободовец» Филипп Ильенко, по словам которого за сто лет для Украины ничего не изменилось – она всё также продолжает «воевать» с Россией.

«Сегодня то, что происходит на нашей земле – это не просто повторение тех событий. По сути и бой под Крутами, и бой за завод «Арсенал», и бой за Донецкий аэропорт – это битвы одной войны.

Мы понимаем, что враг тот же самый, угрозы те же самые. И мы понимаем, что и гибридная война, про которую рассказывают, что только сейчас появилось такое понятие, сто лет назад была такая же самая», – заявил он.

Интересно, что шоу националистов изрядно напугало киевлян, «накачанных» пропагандой о продолжающейся «войне с Россией».

«Вышел из метро Арсенальная, не знал, что партия «Свобода» устраивает реконструкцию боя у завода «Арсенал». Представьте чувства случайных прохожих, которых застает стрельба, дым, крики. Минут пять-семь стреляли без перерыва. В самом центре Киева, в стране, на которую напали любители реконструкций из соседней страны: реконструировали Крым, разложились в Донбассе и развлекаются. Странная и неуместная сейчас затея, кажется мне», – написал в своем блоге киевский корреспондент радио «Эхо Москвы» Сакен Аймурзаев.

Украинские националисты фальсифицируют историю сражения у завода «Арсенал», считает экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров, уличив «реконструкторов» во лжи.

«Наци в Киеве снова провели реконструкцию боя за «Арсенал», и снова промолчали, что в этом бою части Петлюры сражались не только с рабочими, но и с подразделениями гвардейских полков армии УНР, которые перешли на сторону восстания, включая роты полков им. Грушевского, Шевченко, Полуботка.

Главное, что пытаются спрятать нынешние фальсификаторы истории – это внутриполитический характер падения власти Центральной Рады, которую разрывали изнутри социальные противоречия, протест рабочих и солдатско-крестьянских масс против режима помещиков и капиталистов», – отметил Азаров.