Стрельба и самоподрыв гранатой в Харькове: все подробности

25.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В соцсетях появилось видео сегодняшней стрельбы в Харькове, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее видео опубликовано на страницах местных Facebook-сообществ

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Пострадавшие в результате стрельбы в Харькове были членами бандитской группировки. Об этом во время брифинга сообщил глава полиции Харьковской области Валерий Сокуренко.

“Лица установлены – и покойного, и… – они относятся к людям, которые нарушают закон системно, это бандитская была группировка. На некоторых из них это было третье покушение”, – рассказал он.

Ранее сегодня Харькове в результате стрельбы возле супермаркета один человек погиб, другой – ранен.

“Информация о том, что по улице Клочковской в Харькове слышны звуки выстрелов, поступила в полицию в 12:05. На место происшествия срочно отправились наряды патрульных, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. По первоначальной информации, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Лица пострадавших устанавливаются”, – сообщают в полиции.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден подожженным неподалеку от места преступления. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.

Также стало известно, что подозреваемый в стрельбе в Харькове подорвал себя. По информации полиции, мужчина после совершения стрельбы скрылся с места происшествия на автомобиле Toyota RAV4. Отъехав несколько километров от места происшествия, он поджег его и покинул часть оружия.

В дальнейшем мужчина начал бежать и в районе Новой Баварии его заметили патрульные. Когда патрульные начали задержание и достали оружие, то мужчина достал гранату и взорвал себя ею.

“У него при себе еще четыре гранаты и пистолет”, – сообщили в полиции.

По информации, погибший стрелок – житель Горловки Донецкой области, ранее судимый. Как сообщил в соцсети журналист Андрей Цаплиенко, согласно некоторым источникам (которые сейчас проверяются), расстрелян был Владимир Борох по прозвищу “Тайсон”, фигурант дела об убийстве экс-депутата росийской Госдумы Дениса Вороненкова. Борох – брат гражданской жены обвиняемого в убийстве Вороненкова Александра Лося. “Тайсона” задерживали в 2017 году вместе с Лосем, однако, через день, как он сам рассказал СМИ, уволили. Раненый – Георгий Исаков (“Жора”). Он также на этапе следствия фигурировал в деле о убийство Дениса Вороненкова. Исаков – в больнице, живой.