Стрельба и столкновения в Харькове. Суть конфликта на рынке «Барабашово»

27.02.2020, Харьков, Яков Бабаевский

Затянувшийся конфликт между городской властью и руководством рынка, принадлежащего концерну «АВЭК», периодически выливается в столкновения. Главный вопрос, который будоражит рыночную общественность, — это намерение местных властей построить дорогу согласно Генплану.

Зоной конфликта стал участок муниципальной земли, который тихой сапой был освоен администрацией «Барабашово» исключительно для нужд рынка. Разумеется, в планы «АВЭКа» не входит легкое расставание с территорией, где по Генплану должна пройти дорога.

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Активисты, поддерживающие руководство рынка, последние две недели готовились к отражению коварных атак харьковских коммунальщиков. Заграждения, противотанковые ежи, костры в бочках — «всё, как мы любим» с конца 2013 года… Назвали этот рыночный майдан — «Стоп дорога». Облачились в соответствующий прикид с эмблемой « стоп дорога!». Арку на входе в ТЦ тоже украсили баннером «стоп дорога».

Вопрос о том, что власти готовы немедленно приступить к строительству дороги, еще не стоит. Сегодня коммунальщики просто пытались демонтировать незаконные рекламные конструкции, в том числе и входную арку. Это была уже повторная попытка. Еще в прошлую пятницу представители муниципальных властей увещевали «барабашовцев», показывали им документы. Но активистам это неинтересно. В ответ они вопили: «А ну-ка давай-ка уё… отсюда!» Коммунальщики ушли. Но вернулись сегодня, уже с муниципальной охраной.

Произошла драка, были пострадавшие. Арка горела.

Под этой рыночной аркой схлестнулись интересы всех основных игроков, которые будут лично или опосредованно участвовать в предстоящей битве за кресло градоначальника. Это и городской голова Геннадий Кернес, и хозяин концерна «АВЭК», депутат парламентской фракции ОПЗЖ Александр Фельдман – и сегодняшний губернатор Алексей Кучер, и экс-губернатор, а ныне глава областной организации ОПЗЖ Игорь Райнин, и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Столкновения, стрельба, разрывы светошумовых гранат, дымящаяся рекламная конструкция. Что еще надо руководству «АВЭК», чтоб трендить стадность?

Кернес, побывавший на месте беспорядков, отписался в соцсетях: «То, что я увидел сегодня на «Барабашово» — это паника и животные инстинкты. Агрессия и хамство. Людей я не виню: годами их держали на поводке, они строились без документов, их заставляли платить рынку дань за годы вперед, а когда пришло время пролить свет на эту клоаку, им объявили врага — Кернес. Враг хозяев рынка «Барабашово» — их жадность…»

Харьковский мэр уже в который раз уверяет предпринимателей, что «ни одно торговое место не тронуто и не будет, пока предприниматели бесплатно не получат замену».

Но представители группы «барабашовцев» «STOP–дорога!» заявляют, что Кернесу не верят. Главные их претензии к мэру: он не встречался с реальными предринимателями ТЦ «Барабашово», планы новых торговых мест не публиковались на сайте горсовета. Активисты не сомневаются, что главная цель Кернеса — отомстить основателю рынка Александру Фельдману.

Сегодня, во время встречи с журналистами, Кернес уклончиво отвечал на неудобные вопросы. Один из них касался охранных агентств и муниципальной охраны, а также АТОшника Черкашина («Испанца»), который еще летом участвовал в барабашовском конфликте, возглавляя охранную структуру рынка, а теперь оказался на противоположной стороне. Мэр был немногословен: «Я не знаю, о чем вы спрашиваете меня». Журналистка поинтересовалась, что за люди в камуфляже защищали коммунальщиков. Кернес ответил: «Вы, наверное, видели,когда я туда приехал. Я видел только лица торговцев, таких вот, которые «ааааа!» рычали, и спины правоохранителей».

Харьковский мэр считает, что столкновения спровоцированы руководством рынка и «титутшками» Фельдмана (Кернес назывет их «фельдматушками»): «Незаконное использование земли концерном АВЭК доказывается и уже не раз доказано в суде. А разобраться с действиями боевиков, «фельдматушек», которые с утра перекрыли дороги, поджигали и разжигали конфликт, — это ответственность правоохранителей».

Экс-губернатор Райнин заявил в СМИ: «За сегодняшнюю ситуацию на рынке «Барабашово» в Харькове вся ответственность лежит на главе Харьковской областной государственной администрации Алексее Кучере, который так и не смог стать губернатором». Действительно, инфантильный «слуга народа» Кучер с начала года пиарился на том, что якобы усадил за стол переговоров все стороны конфликта. И что из этого вышло? Правда, неудачи Кучера по сравнению с «полезными» делами порошенковского соратника Райнина на посту губернатора — просто безобидный детский лепет.

Один из предпринимателей «Барабашово», который выступает против руководства рынка, прокомментировал «Политнавигатору» сегодняшние события:

«Фельдман недоволен тем, что Кернес обещает торговцам рынка «современный город», обещает давать места в аренду под меньшую стоимость. Уже подписывают контракты с новой коммунальной структурой, по ним платят в разы меньше. Это пойдет официально в городской бюджет городу. А в обещалки Фельдмана никто не верит. Как были на подъездах к рынку убитые дороги, так и остались. Поборы всех достали. Плюс загорожено всё бетонными плитами, чтоб ехали на рыночную парковку.

Этими действиями Фельдман отвращает от себя предпринимателей. Можно сравнить «Барабашово» с другими рынками, которые городская власть успешно благоустроила. Например, на Холодной горе. Там широкие проспекты, всё обустроено. А «Барабашово» — это какой-то гадюшник. Если твой клиент приехал с тачкой за товаром, его могут остановить боксеры: плати за тачку за проезд по бесценной земле «Барабашово».

В гарантии от Фельдмана никто не верит. Какой-то консенсус с руководством нашли по договорному арендному тарифу, но опять, похоже, будут выкручивать руки. Сегодня договариваемся об одном, а потом навяжут дополнительное соглашение…

Сегодня сносили эту арку. Почему за нее так цепляются титушки Фельдмана? Если ее снести, то администрация рынка будет терять немеряные суммы за парковку. Это потери для Фельдмана. А вот вокруг новой дороги планируются и новые стоянки: это всё будет идти в бюджет города. Конфликт интересов даже в арке…»