Стрельба по «Гераням» довела киевлян до истерики и матов

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Сегодня Украина в очередной раз была атакована российскими дронами-камикадзе с юго-востока и севера.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Воздушные силы ВСУ.

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«В ночь с 29 на 30 декабря враг атаковал Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства «Shahed-131/136». Всего выпущено 16 «Шахедов», которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра.

Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований «Восток» и «Центр», а также подразделений ПВО других составляющих Сил обороны Украины», – утверждают в ВСУ.

Прокомментировал атаку и мэр Киева Виталий Кличко

«По информации наших сил ПВО, 7 дронов-камикадзе шли на Киев. 2 из них сбили на подлете к столице, 5 – над Киевом. В результате падения обломков в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме и в одном нежилом здании. Пострадавших нет», – сообщил Кличко.

В украинских пабликах опубликовали видео с попыткой украинских силовиков сбить дрон в Киеве.

За кадром слышен голос женщины, которая комментирует происходящие трехэтажным матом.

«Трэш! Салют в Киеве запустили во дворе под окнами. Случилось это в Дарницком районе на улице Тросятнецкой. Комментарии женщины за кадром – топ», – пишет антироссийский пропагандистский телеграм-канал «Труха».