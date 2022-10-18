Стрельба со всех стволов: фильм «Лучшие в аду» Евгения Пригожина появился в онлайн-кинотеатрах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самый громкий фильм этого сезона – «Лучшие в аду» от создателей «Солнцепёка» Евгения Пригожина и Алексея Нагина – теперь доступен в отечественных онлайн-кинотеатрах.

Ураганный экшен и великолепная работа постановщиков боевых сцен не дадут зрителю оторвать глаз от экрана.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Лучшие в аду» стартовали яркой премьерой в соцсети ЯRUS 5 октября. Картина, снятая по инициативе петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, мгновенно стала популярной. Это история противостояния двух подразделений бойцов, которых отличают только цвета повязок на форме – белый (ЧВК «Вагнер») и жёлтый.

Первым нужно захватить многоэтажку посредине разбомбленного квартала, последние упираются изо всех сил, чтобы не подпустить противника. Сначала штурмовиков поддерживают бронетехника и танки, потом в дело включается артиллерия, и с каждой новой минутой цена этой схватки становится выше. Платить за нее приходится жизнями боевых товарищей. Но, когда в воздух взлетает авиация белых, становится понятно, что всё было не зря.

Параллели с нынешней реальностью прослеживаются в каждом эпизоде, особенно, когда оба противника одинаково крестятся на икону Николая Чудотворца, но при всём при этом фильм не выпячивает никакую политическую позицию.

Это история сражения настоящих воинов, где каждый соперник силён, и можно только сожалеть, что им пришлось схлестнуться в такой мясорубке. Арсенал, задействованный в этой картине, вряд ли можно встретить в каком-то другом российском боевике. Удивились даже профессионалы, которые по работе что только не снимали.

«Если со стрелковым оружием я раньше сталкивался, то с артиллерией не был знаком, – признался режиссёр «Лучших в аду» Андрей Батов. – А в фильме её очень много. Для меня стала большим опытом работа со всеми видами боевого вооружения. Впервые в жизни я снимал танковый бой, впервые в жизни я снимал работу артиллерийских батарей. Это накладывало определённую ответственность и требовало повышенных энергозатрат. Пришлось пересмотреть много хроники, общаться с консультантами. Подготовка была плодотворная, тщательная, кропотливая, по десять раз проходили одни и те же сцены, раскадровывали, разрисовывали, постоянно сравнивали. Меня больше всего впечатлили 152-мм гаубицы. Они чем-то напоминают драконов, извергающих пламя.

В этом фильме так много стрельбы и взрывов, что съёмочная бригада не смогла избежать травм. Нет-нет, пули и гранаты никого не покрошили. Хватило просто звука взрыва, чтобы начать терять землю под ногами.

«Во время съёмок танкового боя я получил лёгкую контузию, – рассказал режиссёр картины. – И она, кстати, не стала последней, меня выбивало из строя ещё несколько раз, с полным набором последствий — тошнотой, головокружением. Но результат того стоил».

И если в плохом качестве не смолкающие ни на минуту оглушительные взрывы не создавали необходимого эффекта, то полноэкранная версия с отличным звуком, которую можно найти в онлайн-кинотеатрах, исправит это упущение. Фильм «Лучшие в аду» доступен на следующих площадках:

«Кино1ТВ» https://kino.1tv.ru/serials/luchshie-v-adu

«МегаФон-ТВ» https://megafon.tv/movies/Luchshie_v_adu_2022

«Билайн-ТВ» https://beeline.tv/movie/955030/

Movix https://movix.ru/movies/luchshie_v_adu-7320126

«Лучшие в аду» также представлены в aikino, а с 3 ноября драма появится и в iTunes.