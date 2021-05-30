Стрельба в Екатеринбурге: Почему это произошло снова

30.05.2021, Москва, Платон Беседин

Мне пишут: «Стрельба в Екатеринбурге». И сразу в голове – образ, один страшнее другого. Первый и самый жуткий – что вновь стреляли в школе. Потом думаешь: нет же, каникулы – не могли. И только после этого изучаешь веб-пространство.

В Екатеринбурге на улице Бородина полуголый мужчина открыл стрельбу с четвёртого этажа. Стрелял из карабина «Сайга». Пострадали двое. Сейчас пишут разное. Например, что убийца якобы разослал сообщения знакомым: мол, устал от жизни и хочет всех пострелять. Что был то ли бывшим сотрудником МВД, то ли бывшим спецназовцем. Так или иначе, причастным к силовым структурам. И вроде в момент стрельбы был пьян и кричал: «Требую отменить гомосексуализм!».

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Многие сейчас поспешат объяснить происшествие так называемой профессиональной деформацией. Есть соблазн – и есть смысл в этом. Но мне видится, проблема – намного глубже.

С одной стороны, есть беда с контролем оружия в России. Его становится всё больше, а люди пользуются им всё безрассуднее. С другой стороны, всё хуже и хуже функционирует психиатрия. Её вывели куда-то далеко, за скобки. Применяют едва ли не в крайнем случае. Как результат – по улицам бродят откровенные психи, и занимаются ими лишь тогда, когда они совершают очередную мерзость. А надо предотвращать.

И вот тут мы подошли к главному. Об этом я беседовал на днях с очень уважаемым в стране психиатром. Мы – врач и писатель – говорили о том, что в мире, в стране растёт агрессия. Она буквально накапливается и ищет выхода. И это не литературный образ, а фактическая реальность. Человек не успевает адаптироваться под тот темп жизни, который ему навязывается – и банально сходит с ума. Организм защищается агрессией. И вместе с тем её же бесконечно продуцирует та матрица, в которой мы существуем. Как следствие – разнообразные формы психических расстройств и неадекватные выплески негатива. Как с этим мужчиной.

Беда в том, что он такой не один. И если мы не научимся находить, выражусь так, каналы, по которым будет происходить слив агрессии – заземление своего рода, – то ситуация станет ещё печальнее и опаснее.

А что до вопроса: «Почему мерзавец стрелял в других?». Всё просто. Общество постмодернизма и консюмеризма в бесконечной попытке навязать потребление фальшиво прививает человеку ложное чувство собственного величия. Мол, ты решаешь, ты выбираешь. На самом деле, этот потребитель похож на телёнка, которого тащат на убой, но сам он мнит себя вершителем судеб. Вот в случае чего и распоряжается не своей, а чужой жизнью.

Тут сообщу, что екатеринбургский мерзавец ранил из карабина в живот девочку. Девочку. Маленькую. Ранил в живот. За это сколько ему дадут, а? Опять по закону? Лет 6-7? Или всё-таки пора карать по справедливости, раз не можем предотвратить зло?