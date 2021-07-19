Стрельба в Одессе: Как жаба и гадюка «Московию победить» собрались

19.07.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

У националистов же как: птица на «макытру» нагадит — повод идти на Кремль! Даже свои собственные преступления и судимости они оборачивают в «досягнэння» — чтобы Путину неповадно было. Так с ним и сражаются: то друг дружку отмудохают, то, как недавно, грабанут свой собственный украинский тепловоз. Как могут, в общем, так и «уничтожают врага».

Однако недавний повод для «похода на Кремль» — и вовсе курам на смех.

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Началось все с криминальной сводки. В середине июля одесские полицейские задержали чеченцев, устроивших стрельбу на свадьбе. Все по-киношному: погоня с мигалками, операция «Перехват», укладывание дикарей мордами в асфальт.

С пылу с жару, дебошир пояснил, что «мирно стрелять» на церемонии бракосочетания посреди белого дня в 21 веке — это такая давняя чеченская традиция. Однако полицейские посчитали пальбу из автомата на базе АК хулиганством, стрелка задержали и, уже «по своим традициям», предсказали ему от трех до семи лет тюрьмы.

Водители свадебного кортежа, устроившие «гонки на выживание», скрываясь от полицейских и нарушая все нормы ПДД, тоже были задержаны, однако в их отношении дело обошлось административными протоколами.

Что ж, полицейские в данном случае просто выполнили свою работу, и единственный к ним вопрос — почему только хулиганство? Зато местные свидомые СМИ разразились аналитическими сюжетами и ток-шоу с лейтмотивом «У нас им не кишлак!». В общем, так себе темка — как они сами любят повторять, «повоняют и забудут», но!

Но в ситуацию внезапно решил вмешаться дудаевский боевик, обвиняемый в покушении на Путина, гражданский муж убитой активистки евромайдана Амины Окуевой, Адам Осмаев.

Осмаев (слева)

Он выступил с обращением в Фейсбуке:

«Я был крайне возмущен, увидев видео с титрами о том, что это представители чеченской диаспоры стреляли на свадьбе в Одессе. Я подробно изучил ситуацию, которая сложилась. Ведь мы постоянно предупреждаем земляков, чтобы они придерживались местных законов и вели себя должным образом. Немного разобравшись, получается такая картина: стрелял в воздух гражданин Украины, этнический украинец и одессит по имени Кирилл, из своего зарегистрированного карабина. Кирилл был гостем на свадьбе и был неоднократно предупрежден хозяевами празднования — не стрелять. Но получилось то, что получилось. Кирилл был задержан правоохранительными органами, публично извинился перед людьми за нарушение покоя и будет отвечать за правонарушения по закону. Однако, несмотря на это, СМИ вылили горы грязи на чеченцев, укрепляя искаженный стереотип, который сложился в основном именно «благодаря» российским СМИ».

Сам Осмаев, заметьте, написал пост по-украински, «кишлаком» чеченскую свадьбу называют именно украинские СМИ, но виноваты все равно российские… Впрочем, не удивляет.

«Что касается чеченцев, то жених на свадьбе, оказывается, является гражданином Украины, который родился в Одессе — он этнический чеченец. Парень получил высшее образование, является многократным чемпионом Украины по борьбе, он принес Украине множество золотых медалей и мечтает поехать на Олимпийские игры по вольной борьбе, представляя Украину. Его отец погиб еще во время Второй чеченской войны, сражаясь против российских войск, защищая свою Родину».

Ну, действительно, чего бы ему не родиться в Одессе — это уже приплод тех самых дудаевцев, завезенных в Одессу экс-мэром Гурвицем, каденции которого запомнились кровавыми криминальными разборками и серией заказных убийств, и его другом Корчинским.

«В результате этого предвзятого задержания пострадали невинные люди, которые отдыхали на свадьбе. В том числе был избит сын консула одной из ближневосточных стран, пожилых людей скрутили и жестоко затянули в автобусы, был избит 14-летний мальчик. Более десяти этнических чеченцев, имеющих вид на проживание в Украине, оказались под угрозой депортации. То есть этот глупый поступок парня исказили и оперативно использовали, в том числе информационные войска России. Сюжеты массово тиражировали российские СМИ. Напомню, что Россия каждый день на Востоке Украины убивает наших сограждан, оставляя сиротами их детей. Многие годы продолжается война. Надеюсь на то, что в ситуации разберутся справедливо, и парень будет отвечать только за совершенное хулиганство».

И опять — казалось бы — программа максимум выполнена: помои на Россию вылиты, «побратымы» Осмаева, как сейчас модно говорить, его услышали, а у прочих «мирных этнических чеченцев» наверняка найдутся деньги на хорошего адвоката, но «повонять и забыть» снова не получилось — в конфликт вступила «поця мамина», глава самопровозглашенного «Совета общественной безопасности» Марк Гордиенко, привыкший причинять безопасность еще со времен майдана. Собственно, это его, как он сам выразился – «птенцы» – ограбили вышеупомянутый тепловоз.

Гордиенко — фигурант ряда уголовных дел, рэкетир, люстратор и подстрекатель, призывавший 2 мая идти громить «антимайдан» на Куликовом поле. Все годы после страшных событий в Одессе он терроризирует город. В послужном списке — погромы в кабинетах «неправильных» судей и депутатов, выбивание из бизнесменов денег на «добровольную помощь героям АТО», нападения на мирных граждан и т. д.

Критикуя пост Осмаева, Гордиенко выдал следующее:

«Когда под видом нарушения ПДД цинично и публично бросается вызов обществу, с блокировкой и дрифтом — это презрение и неуважение к городу и его гражданам, это то, что внутри и культивируется как норма и право! Ты говоришь, что стрелял украинец. И что? Он принял ислам, вошел в среду твоих знакомых и пропитался тем, что есть в этой среде… Вызов и презрение к людям. Публично-циничное. Отморозков надо ставить на место. Полиция молодцы и очень еще все корректно сделали. Среди моих друзей и товарищей есть умные, внятные и глубоко интеллигентные люди, чеченцы. Люди чести. И мы вместе с ними воюем, пусть каждый за свое, но вместе против Московии».

Ну, прямо как в публичном доме прочитать лекцию про мораль. С позиции человека, который самим фактом своего существования демонстрирует «презрение и неуважение к городу и его гражданам»…

А дело в том, что у Марика с чеченцами давнишний конфликт. Три года назад он, повинуясь своим рэкетирским замашкам, позарился на сельскохозяйственное предприятие «Агродолина», на почве чего сначала сошелся, а потом вступил в конфликт с чеченским предпринимателем Халидом Мусаевым.

Кабачки он в долине хотел выращивать для армии, или так фермеров доить – история умалчивает (вообще деньги на покупку учебников, простите, на помощь воинам АТО, Марик терял слишком часто). Однако как он сам позже заявил — Мусаев жестоко избил его… в бане.

«Он, этот чеченский джигит, при персонале и камерах нанес мне семь ударов, а потом уже на выходе еще два, в то время как охранники меня держали. А он орал на персонал, что «это не ваше дело»… Если он так поступил со мной, что он делает с другими?» — написал Гордиенко на своей странице в Фейсбуке.

Потом он некоторое время катался на инвалидной коляске, как Моргеншетрн на вручении премии «Муз-ТВ», но держался дерзко и стойко, как и полагается столь суровому волчаре — а у него же понты: мотоцикл, косуха, сигара, слабоумие и отвага (ну, про блестящую обертку и какашку внутри все знают).

Вот только через несколько дней после «избиения века» в Сеть слили видео, на котором этот самый «чеченский джигит» хлещет безропотно прикрывающегося ручонками «мачо» по морде, как хозяйка прислугу в немом кино, а потом тыкает мордой в диван, как провинившегося котенка — позорище, а не стойкость.

Да, и никакие охранники Гордиенко не держат, он по собственной воле сидит в позе зародыша: да, босс, да, это я обоссал ковер… В общем, обыватель тут же обозвал «героя майдана» опущенным, и герой затаил обиду.

Одно непонятно, какой провод коротнул в голове у Гордиенко, когда он назвал Мусаева «представителем кадыровской группировки» (ай-ай-ай, а сам бизнес с ним мутить хотел), а теперь уже решил поссориться и с дудаевской. Как говорится, в добрый путь.

Но главное, что в одном жаба и гадюка в лице Гордиенко и Осмаева сошлись — в ненависти к России и в том, что «вместе против Московии».

Только как они, взаимно такие «влюбленные», ту Московию порешить собрались? А может, все-таки сначала друг дружку?..