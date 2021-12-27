Стрелков: Бойцам ЛДНР разрешили стрелять на поражение из всех видов оружия

27.12.2021  19:59 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Военнослужащим республик Донбасса разрешили отвечать украинским войскам на обстрелы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военнослужащим республик Донбасса разрешили отвечать украинским войскам на обстрелы. Об этом в эфире своего...

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По словам Стрелкова, при этом, в декабре украинские войска ведут свои обстрелы уже не так интенсивно.

«Изменилось, сейчас отвечают. Но опять же, как? Во-первых, в последнее время укры, до этого хорошо они палили в ноябре, а в декабре притихли. С чем это связано, непонятно, они продолжали весь декабрь натягивать войска, тяжелую технику. Возможно, это связано с наступлением.

В ноябре им начали активно отвечать, может даже в октябре – это зависело от командира. В ноябре начали повсеместно отвечать и артиллерией, и прочим. Сейчас – на уровне взводов. Это не единственное явление.

Если укры стреляют, можно отвечать из всего, что есть у командира роты. А в распоряжении командира роты что там у него – СПГ в лучшем случае, «сапог», крупнокалиберный пулемет «Утес», гранатометы, ВОГи. Ну хоть что-то», – заявил Стрелков.

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