Стрелков: Cначала ракетный удар по Банковой, затем ввод войск

19.02.2022  21:59 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Наступление на Украину должно начаться с ракетного удара по Офису Владимира Зеленского.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление на Украину должно начаться с ракетного удара по Офису Владимира Зеленского. Об этом...

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По словам Стрелкова, кроме того, ракетными ударами предстоит уничтожить все командные пункты ВСУ и места сосредоточения войск.

«По-настоящему любое наступление начинается с ударов по штабам, по узлам связи, по иным военно-политическим центрам, которые отвечают за ситуацию.

То есть, по большому счету, надо, не стесняясь, бить прямо по Банковой, причем, определившись, что там кто-то находится, а не просто по пустому дому.

Надо уничтожить командные центры ВСУ как в районе Славянска, Краматорска, где у них штаб был длительное время, – в Попасной.

На самом деле, все они хорошо известны, эти штабы, никакого секрета они не представляют. Уничтожить их авиацию, уничтожить базы тех же самых беспилотников, нанести обязательно удары по местам сосредоточения Сил специальных операций, которые представляют серьезную угрозу, в любом случае.

И только после этого, после масштабной ракетной атаки пускать уже авиацию, когда ПВО противника будет уничтожено, и после этого только начинается наземная операция», – заявил Стрелков.

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