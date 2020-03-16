Стрелков: Для присоединения Донбасса больше нет препятствий

16.03.2020, Москва, Максим Карпенко

После того, как Россия приняла решение о воссоединении с Крымом, все «красные линии» в отношениях с Западом были нарушены, поэтому Москва зря отказалась и до сих пор не решается на повторение крымского сценария в Донбассе.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, Донбасс сегодня является даже более русским регионом, чем Крым.

«Донбасс был с самого своего заселения, как он стал из Дикого Поля, которое никто не контролировал, с тех пор, как он стал населенным регионом, он входил в состав России. Руси, России. Значительная часть территорий Донецкой и Луганской областей – это земли Всевеликого Войска Донского. Донские казаки, русские в первую очередь, заселились туда еще до официального включения этих регионов в состав Российской империи.

Извините, разговоры о том, что «идет гражданская война» – так она идет в России, на территории в данном случае Донбасса. И аргумент о том, что «мы можем на фронте воевать, а Крым – извините…». Почему Крым удаляется полностью из темы? Воссоединением Крыма с Россией уже перейдены все «красные черты», которые только можно было перейти. Уже Российская Федерация фактически вступила в конфликт с Украиной. Поэтому говорить о том, что Донбасс – это некое исключение или наоборот, Крым – это исключение, это, как минимум, лицемерие», – заявил Стрелков.

Он опроверг опасения тех, кто считает, что ЛДНР потребуют непосильных расходов России на восстановление.

«Донбасс не так сильно и разрушен, как это предполагается. Да, на несколько километров в обе стороны линии фронта обезлюженная территория. Не обязательно разрушенная артиллерией или авиацией, она просто обезвоженная, хозяйственно разоренная, разворованная, размародеренная, если можно так выразиться. Но основная часть территории Донбасса – что по эту, что по ту сторону фронта – относительно дееспособна. Донбасс был промышленным регионом, который кормил большую часть Украины. Был не дотационным регионом», – заявил Стрелков.