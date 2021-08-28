Захватившие власть в Афганистане террористы из радикальных исламистских группировок рано или поздно выдвинут свои претензии на территории соседних государств, и первыми под их удар попадают бывшие советские республики.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Стрелкова, Узбекистан и Таджикистан – наиболее уязвимы.

«Вероятность того, что Афганистан в ближайшее время начнет исторгать из себя как метастазы раковую опухоль – большие группы вооруженных до зубов джихадистов во все стороны, она очень велика.

Вернемся к тому, куда он будет исторгать? В Иран? В Иране, в основном, проживают шииты. И там, извините, сунниты-джихадисты просто не найдут внутренней поддержки.

В Китай, через горы, теряя замерзшими три четверти личного состава? Нет.

В Пакистан – ну, в общем-то, Пакистан всегда ранее поддерживал талибов, да и там свои проблемы. Туда талибам… тем более, исламское государство там, братское.

А вот на севере, где дряхлые феодальные режимы, армия фактически полностью отсутствует, на уровне нескольких батальонов – что в Таджикистане, что в Узбекистане. Население еще с остатками социальной справедливости советской, и, в принципе, вполне может воспринять исламские идеи. Кроме того, значительная часть северного Афганистана – это таджики и узбеки, и в рядах талибов их предостаточно», – заявил Стрелков.

Для России, по его мнению, ситуация опасна не прямым вторжением, а миллионами беженцев, которые будут покидать захваченные территории:

«Забрав Таджикистан и Узбекистан, талибы, естественно, не остановятся – там южный Казахстан рядом, а там уже и до Российской Федерации рукой подать.

Я уж не говорю о том, что талибы могут вторгнуться куда-то к нам. В ближайшее десятилетие это мало вероятно. А то, что волны беженцев мы получим, миллионные, которые и так уже у нас имеются. У нас и так здесь пол Киргизии и пол Таджикистана. А будет весь Таджикистан и вся Киргизия, причем, озлобленные и неимущие», – предостерегает Стрелков.