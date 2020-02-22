Стрелков: Это война. Украинский вопрос будет решаться без референдума

22.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Гражданская война в Донбассе является конфликтом, который идёт на территории исторической России. Украинский вопрос в условиях войны не может решаться референдумами. Единственный шанс победы бандеровского Киева – захват власти в Москве прозападными либералами.

Об этом в эфире дебатов на канале «Русский интерес» сказал бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно, придётся решать вопрос и с Крымом, и с Киевом, и с Москвой, и со всей остальной Россией. Потому что гражданская война идёт не на Украине, а в России. Украина является частью России, и в России идёт гражданская война», – сказал он.

Отвечая на вопрос оппонента о необходимости референдума на Украине, поскольку там, якобы, население повально поддерживает бандеровский режим, Стрелков заявил о невозможности решения подобных конфликтов «демократическими» методами.

«Разве во время гражданской войны проводится референдум? Поскольку гражданская война уже идёт, закончится она отнюдь не референдумом. Поэтому все слова о референдуме – не демагогия, а просто знание исторических реалий.

Никогда из кризиса, тем более такого, в ходе которого пролилась кровь и возникла война, никто демократическим путём не выходил. Будут побеждённые, будут победители.

Не исключено, что вы, либералы-западники, действительно победите, ввергните уже РФ в гражданскую смуту, а мы в неё скатываемся. И когда мы скатимся в неё – тогда попробуйте провести референдум, учредительное собрание, ещё что-нибудь такое демократическое. И что вы получите? Ещё один большевизм?» – резюмировал бывший командир ополчения.