Стрелков: Ещё есть шанс всё повторить на Украине по-настоящему

Новости Украины

НАТО превратилось в изнеженный и демотивированный альянс, который воюет в основном только авиацией и беспилотниками. Все грязные дела делают «туземцы», жизни которых западные стратеги не жалеют.

Об этом на канале «Brighteon» рассуждали экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков и полковник ГРУ в отставке, кандидат военных наук Владимир Квачков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я мечтаю о том, чтобы НАТО объявило мобилизацию. В Германии, во Франции, в Италии, где угодно. А ещё лучше в Великобритании, ещё и в Бельгии можно. Как только НАТО объявит мобилизацию, на этом НАТО и закончится. Вообще. То есть, утром мобилизация, а вечером НАТО не будет, а если мобилизацию объявят вечером, то к утру НАТО не будет. Вы не понимаете, что такое НАТО. НАТО это, не боевые п*дерасты, но где-то в этом смысле. Это совершенно демотивированное стадо уже. Они могут воевать джойстиками, бомбить, вот это они сильны. Воевать они не в состоянии», – высказал свое мнение Квачков.

В свою очередь, Стрелков привел пример того, как в последнее время воевало альянс в странах Ближнего Востока.

«Как воевало НАТО в Ираке, как воевало НАТО в Афганистане. Стратегия НАТО — это разбомбить всё. Операция «Буря в пустыне» это было другое НАТО ещё, более или менее. Это было 20 лет назад. Разбомбить всё, добиться того, чтобы генералы, чтобы как Саддама, как его сверг? Генералы. Просто генералы предали. Они просто предали и открыли фронт. Сесть после этого, окружить себя, обложиться минами, наёмниками. Нет, сначала минами, потом кольцо ЧВК их, потом два кольца местной армии. Там, отсюда соответственно вылетают беспилотники, ракеты, самолёты, вертолёты и выходят небольшие, сугубо профессиональные, очень высокооплачиваемые группы спецназа. Всё остальное делает местное пушечное мясо. Типа «золотой дивизии», которая штурмовала все города в Ираке, когда боролись с ИГИЛ», – сказал Стрелков.

Он выразил согласие с Квачковым в том, что НАТО не будет воевать в привычном понимании этого слова. Мобилизацию они проводить не будут, и максимум, кого они могут выставить на поле боя – это «туземцы», вроде поляков.

«Я согласен с Вадимом Васильевичем, что НАТО будет воевать туземцами до самого конца. Они будут помогать туземцам, посылать сюда наемников, добровольцев, инструкторов, высокотехнологичные ЧВК. Но в лучшем случае, они смогут выставить сюда несколько дивизий поляков, в лучшем случае», – сказал Стрелков.

«И целых три батальона прибалтийских государств», – добавил Квачков.

Стрелков отметил, что НАТО является грозным соперником за счет своих ВВС и ракет, но мобилизацию они бы не потянули. Также Стрелков отметил, что, если бы Россия была более решительной, посольства стран НАТО бы уже никогда не вернулись в Украину.

«Может быть, мы, конечно, утрируем. Конечно, авиация и ракеты НАТО — это очень серьёзно. Но никакой мобилизации не будет. Более того, я полагаю, что, если бы изначально Российская Федерация проявила настоящую волю, и показали, что она готова идти до конца, то никогда бы посольство Франции, Великобритании, США, поспешно и в панике эвакуировавшиеся из Киева, туда бы не вернулись. И если сейчас всё так же произойдёт, то вполне возможно, если, допустим, прилетит очередной бюстгальтер, или какой-то очередной Макрон, к Путину. И если он улетит ни с чем, то это всё можно повторить. По-настоящему можем повторить», – подчеркнул Стрелков.