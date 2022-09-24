Стрелков: Если будет отброшен план «договорняка с Западом», к лету можно закончить войну в Киеве

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Новости Украины

Опьяненный отступлением ВС РФ из Харьковской области и медленным, но удачным на некоторых участках продавливанием в Херсонской и Луганской областях обороны союзных сил, Киев не расположен к дипломатии, поэтому российскому командованию нужно делать всё для окружения и беспощадного уничтожения ВСУ, контратакуя с непредсказуемых позиций.

Об этом в своем видео блоге высказался экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков,, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого политического урегулирования РФ до полного разгрома ВСУ не получит. Как бы на это кто-либо ни надеялся, как бы кто ни делал изумительные по кретинизму мероприятия по типу обмена мерзавца Медвечука на личный состав полка «Азов», в том числе, командный, и иностранных наемников. «Партнеры» опять этого не оценят, и война будет продолжаться. Августовско-сентябрьская военная кампания – сражение за инициативу, оказалось ВС РФ проиграна. ВС РФ пришлось полностью оставить очень большую территорию, не менее шести городов, пусть небольших – всю Харьковскую область. Большую часть живой силы и техники, при этом, удалось сохранить, но потери – понесены, трофеи противника – немаленькие, не сказать, что большие, тем более, не огромные, но немаленькие. ВСУ потеснили наши войска под Херсоном. Они смогли взять райцентр, до дюжины населенных пунктов помельче. ВСУ относительно успешно, пусть и медленно, наступают на территории ЛНР. С чего Украине идти на мир в данной ситуации? Поток оружия только растет, людей у них – в четыре раза больше, чем у нас. Основная масса (мобилизованного резерва РФ – ред.) попадет на фронт через месяц, полтора, два. Превосходство ВСУ все это время будет оставаться неизменным, и постараются провести новые наступательные операции. Весь октябрь и, скорее всего, весь ноябрь нас ожидают на Украине ожесточенные бои. Осенняя кампания будет очень серьёзной и тяжёлой», – заявил Стрелков.

Он предупредил, что тяготение к «договорнячкам» будет удостоено нехитрой комбинации из трех пальцев с украинской стороны.

«Нам надо будет громить украинские войска, окружать их, отрезать и уничтожать. Пусть небольшими окружениями, но сколько угодно. Перемалывать их, не атакуя в лоб и обливаясь кровью на тех позициях, которые они укрепляли восемь лет, а там, где нам удобно, и где они менее всего к этому готовы – на границах Курской, Брянской, Белгородской областей, бить с территории Белоруссии, показать противнику нашу военное превосходство, в том числе, в численности и в количестве техники в полном объеме. И в этом случае, за зимнюю кампанию к весне, возможно, при правильном руководстве, удастся врагу нанести серьёзное поражение и погнать его вглубь его логова… И тогда, возможно, к лету нам удастся закончить войну в Киеве полной ликвидацией «Украины». Но пока что, надежда на договорнячок, на то, что испуганные мобилизацией партнеры пойдут на компромисс, в Кремле существует. Еще раз вынужден показать комбинацию из трех пальцев (демонстрирует дулю – ред.). Так же, как я показывал её в конце весны, в начале лета, когда говорил о том, что не получится ничего», – подытожил Стрелков.