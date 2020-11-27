Стрелков: Готовится одновременный удар по Донбассу и Приднестровью

27.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Единственный способ спасти Приднестровье в случае атаки на него Молдовы и Румынии – прорываться на помощь российским миротворцам через территорию Украины. Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы за спиной Приднестровья была относительно нейтральная Украина, я не говорю о дружественной Украине, то в принципе, этот вопрос мог решаться достаточно просто. Пока российские военные самолеты и грузы могли достигать Приднестровья, в принципе, Румыния и Молдова воевать были не готовы.

Однако, сейчас ситуация такова, что Украина, естественно, уже давно не пропускает через свою территорию фактически никакие военные грузы, а в случае конфликта она не пропустит ничего, ни одного солдата, ни одного патрона, над своим воздушным пространством ни одного военного самолета.

Это автоматически означает, что в этом случае, если Молдова при поддержке Румынии предпримет действия по «деоккупации», как они называют, Приднестровья, то у Российской Федерации останется только две возможности – объявлять войну Украине с целью прорваться к Приднестровью и вступить в войну с Молдовой, чтобы помочь своему контингенту, или тихо утереть нос и сделать какую-нибудь «глубокую озабоченность». Все. Других вариантов нет», – заявил Стрелков.

При этом, он отметил, что одновременно с войной в Приднестровье может активизироваться наступление украинской армии на ЛДНР – к республикам уже стягиваются войска и техника:

«Я полагаю, что речь идет о некоем комплексе действий, который складывается в единую картину. Параллельно с обозначением требований к Российской Федерации «деоккупировать» Приднестровье и с этими маневрами, которые при поддержке НАТО проводятся в Румынии, одновременно ВСУ начало стягивать войска и технику к линии соприкосновения. На ряде участков перемирие уже приказало долго жить фактически. Это те точки, где всегда фактически не соблюдалось перемирие. Это район Горловки, донецкого аэропорта, Коминтерново».

Также Стрелков не исключил, что Киев может пойти одновременно в наступление на Приднестровье и на ЛДНР:

«Если Санду договорится с Киевом, он сам ударит по Приднестровью, и отдаст его Молдове. Там не нужно даже никаких действий производить самой Молдове. Тем более, что там, если у Приднестровья на правобережье, то есть, на незащищенной рекой только одни Бендеры, то остальное – это река, хотя для нынешних времен что такое река, для нынешней техники. То со стороны Украины вообще там степь и ничего больше – бери не хочу. Я вообще не исключаю, что если Украина пойдет в наступление на Донбассе, что одновременно они захватят Тирасполь», – заключил бывший командир ополчения.