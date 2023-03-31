Стрелков и Калашников обрушились с критикой на Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Получил продолжение публичный конфликт основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Герой Русской весны объявил ультиматум своим подписчикам в социальных сетях, предупредив о недопустимости положительных публикаций про «музыкантов».

«Любая (даже в виде репоста) реклама господина Пригожина и ЧВК «Вагнер» рассматривается мной как пособничество в установлении в РФ криминальной диктатуры. Тем, кому нравится «жить по понятиям» – в «друзьях» у меня не место. При нахождении в ленте такого рода материалов – буду сразу банить, невзирая даже на старые знакомство», – предостерег Стрелков.

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Интересно, что в защиту Стрелкова выступил публицист Максим Калашников.

«Стоит извиниться перед Стрелковым, отказаться от уголовной лексики», – призвал он Пригожина.

«Пригожин главной причиной нынешней кровавой позиционки в Донбассе назвал то, что Стрелков (почти окруженный и лишенный боеприпасов) оставил Славянск в 2014 году. А не то, что Москва не ввела тогда войска в Донбасс, пока Стрелков держался, пока не было ни мощных ВСУ, ни обработанного 8-летней пропагандой населения. После таких речей, сопровождаемых словами «опустить», «обоссать», лично мне все стало ясно, как божий день», – пишет Калашников.

Он скептически оценил стратегию ЧВК на Донбассе.

«При всем уважении к мужеству и героизму бойцов «Вагнера» не считаю ЧВК альтернативой МО РФ. Ибо нынешние войны ведутся не кувалдой, а высокими технологиями, интеллектом и грамотным взаимодействием родов оружия. Победить в войне с помощью штурмовой пехоты… невозможно. Сейчас «Вагнер» – это огромные потери в лобовых штурмах», – рассуждает автор.

Калашников не верит в обещания Пригожина добиться справедливости.

«Не считаю, что РФ должна быть подобием уголовной зоны. Знаю, что некоторые деловые люди, встречавшиеся в главой «Вагнера», остались в ужасе. Кувалдой не проводят индустриализации и, тем более, социализма не строят. Хочу жить в стране творцов, ученых, инженеров и конструкторов, а не в зоне «понятий» и «опусканий». При люмпенах с молотом.Хочу жить по закону, в стране великой (до Днестра), но с нормальными судами и правами гражданина. Прекрасно знаю, что кувалда может опуститься на головы не сверхбогатев и архикоррупционеров постсоветских времен (как мечтают некоторые наивные), а на затылки простых людей. Богатые как раз откупиться шансы имеют. Особенно если кувалда окажется в руках людей с особой психологией. Прекрасно помню, как террор Робсперьера во Франции 1793 года коснулся в основном обычных людей. А тогдашние нувориши, дельцы и спекулянты, остались невредимыми. На гильотину попал только Дантон, да и то не как махинатор-делец, а как политический противник Робеспьера. Вы думаете, тут иначе выйдет? Особливо если кувалду и полномочия получит уголовный элемент? Ну, сменят виллы и яхты хозяев – и только-то…», – считает публицист.

Он призвал не сравнивать Пригожина со Сталиным.

«Сейчас вбрасывается (и я знаю, кем!) тезис о том, что Сталин, де, тоже был уголовником. Как написал мне один бот в чате, ИВС был «чистой воды уголовником, и обкладывал данью самих Ротшильдов, добывавших нефть в Баку». Сталин был чистой воды политическим. И политзаключенным при царе. Он выступил одним из организатором стачки нефтяников в 1904 году. Да, среди хозяев промыслов были и Ротшильды. Но вам стоит познкомиться с историей той забастовки, с ужасными условиями труда рабочих и с тем, что в стачке были, помимо экономических, выдвинуты и политические требования… В результате забастовки был подписан первый в России коллективный договор с рабочими. Сталин потом использовал угрозу забастовок, чтобы брать деньги с частных владельцев? Так не для себя брал, для финансирования борьбы. Что ему еще инкриминируют? Ограбление инкассаторской повозки в Тифлисе в 1907 году. Опять-таки, не для себя – для партии. Правда, использовать взятое не получилось. А с 1909 по март 1917 года Сталин с нексколькими перерывами – в ссылках. Именно как политический. Уголовник пошел бы на каторгу. Ничего подобного в биографии Е.Пригожина нет. Он средств для борьбы за трудовой народ не добывал. Не поднимал народ на борьбу с прогнившей КПСС. Если вы посмотрите уже опубликованные документы по его судимостям в 1979 и 1981 годах, то увидите очищения квартир, уличное ограбление девушки, «кидалово» покупателя джинсов и т.д.», – перечисляет Калашников.