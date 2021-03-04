Стрелков изобличил Караганова во вражеской антирусской пропаганде

04.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Политолог Сергей Караганов, выступая против присоединения Украины к России, проводит антинациональную и антирусскую пропаганду, фактически признавая, что судьба всего русского народа ему безразлична.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист Максим Калашников зачитал отрывок из интервью политолога Сергея Караганова в журнале «Эксперт».

«Меня беспокоит самый страшный и враждебный вариант, который американцы могут предпринять в отношении России – это была бы катастрофа – если бы они отдали нам Украину. К счастью, этого не произойдёт, поскольку у них мозгов и воли не хватит, но если бы они нам её отдали, тогда бы мы действительно посыпались, получили бы полувраждебное обнищавшее население с полуразрушенной инфраструктурой.

Россия стала великой не потому, что имела Правобережную Украину и Закавказье, а стала великой державой, потому что приобрела Сибирь», – процитировал Калашников.

Комментируя вышесказанное, Стрелков подчеркнул, что именно владение Украиной и другими территориями с большей плотностью населения позволило Российской Империи присоединить Сибирь.

«Если подходить с точки зрения исторической науки и общественных дисциплин, то у нас два варианта: Караганов сознательно врёт, что, скорее всего, либо он полный бездарь и неуч. Потому что если бы в ХVII веке Московское царство не отвоевало Левобережную Украину, а потом не победила бы в Северной войне Швецию, и уже при Екатерине II не отвоевало всю остальную Украину и Причерноморье, то Сибирь некем было бы заселять.

То же самое было во всём XVIII и XIX веках, за счёт Украины, Польши и Белоруссии в Сибирь посылался крупный контингент людей, а из самой центральной России людей было недостаточно, даже для того, чтобы плотно заселить Новороссию, приходилось приглашать немцев, греков, сербов и так далее», – сказал он.

Также бывший министр обороны ДНР отметил, что Караганов, призывая отказаться от Украины, на самом деле призывает отказаться от русского народа.

«Если Россия сейчас потеряет Сибирь, можно будет говорить о коллапсе всей государственности в России, подчёркиваю – сейчас, но не XVIII и XIX веках. И даже если принять враньё этого существа (Караганова – прим. ред.) за чистую монету, то спрашивается, кто будет работать в Сибири? Они собираются завести туда ещё какое-то число киргизов и узбеков, их там уже и так много.

Ну и наконец, с идеологической точки зрения: то, что написало это существо – это вражеская антинациональная, антирусская пропаганда, поскольку фактически эта мразь говорит: «Не нужен нам русский народ, нам важны территории с нефтью и газом, где будут работать таджики и узбеки, а русские нам не нужны, зачем нам Украина с её русским народом и полуразваленной инфраструктурой?» – добавил Стрелков.

Он подчеркнул, что трём ветвям русского народа – России, Украине и Белоруссии – необходимо объединится в единое государство, чтобы противостоять уничтожению национальной и культурной идентичности.

«Если три русских государства: Российская Федерация, Украина и Белоруссия не объединятся, сегодняшняя стремительная деградация будет только нарастать и приведёт к коллапсу всего русского народа, всех его частей, независимо от того, кто там себе что воображает, что он литвин, «незалежный» украинец или россиянин.

Только объединившись мы можем воссоздать свою страну, государство и народ, и получить какие-то перспективы для развития, а не для положения вымирающих туземцев, болтающих на «пиджин инглиш» и отдалённо помнящих, что их дедушки и бабушки «говорили на каком-то странном языке, вроде как на русском», – заключил Стрелков.