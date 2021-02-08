Стрелков: «Хватит кормить Кавказ» – это война

08.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Идеи некоторых русских националистов «отделить Кавказ», на самом деле, не несут пользы для России. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР у частник контртеррористической операции в Чеченской республике Игорь Стрелков в интервью, опубликованном в его видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как можно отделить Кавказ от России? Море что ли выкопать, между Россией и Кавказом?» – риторически спросил Стрелков.

«Вот, сейчас, что делать? Бросить всё и уйти с Кавказа? Это означает – не решить никаких проблем, только их усугубить. Как пример я приведу ситуацию с Алжиром во Франции в середине прошлого века. Когда, в итоге, Франция ушла из Алжира, но Алжир пришел во Францию», – добавил он.

Стрелков напомнил, что еще со времён Российской Империи суть всех кавказских войн заключалась в том, что единственной возможностью существования горцев являлись набеги на прилегающие территории.

«Это кажется, что можно решить проблемы, перестав «кормить Кавказ». Если Россия не будет сейчас «кормить Кавказ», вообще не будет, то однозначно будет воевать с Кавказом», – подчеркнул Стрелков.