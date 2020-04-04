Стрелков: Лукашенко превращает Белоруссию во вторую Украину

04.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Белоруссии постепенно превращается в аналог антироссийского проекта «Украина». Однако в будущем осколки исторической России, включая Приднестровье, должны воссоединиться. Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Система правления в Белоруссии авторитарная, закостеневшая и, к сожалению, антирусская. Фактически Белоруссия – это теплица для выращивания литвинства, то есть, отдельного от русского народа белорусско-литовского государства…Беларусь, Украина – это новый санитарный кордон по отношению к России», – сказал герой Русской весны.

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По мнению Стрелкова, и Белоруссия, и Украина должны в будущем воссоединиться с Россией. Различие в том, что Белоруссия войдет в состав РФ целиком, а Украину перед этим ждет распад.

«Должны ли Украина и Белоруссия вернуться в состав России в своих нынешних границах? – озвучил Стрелков вопрос подписчиков. – Насчёт Белоруссии, думаю, да. Насчёт Украины, вопрос, если западенцы так не хотят быть в составе России, то, может быть, им вернуться в состав Австро-Венгерской империи или Венгрии, или Польши, или, в конце концов, попытаться построить что-то своё».

«В любом случае, нынешняя Украина должна распасться, прежде чем войти в состав России, поскольку, я полагаю, что Новороссия должна в любом случае войти целиком в состав России в качестве отдельного субъекта.

Я не думаю, что сейчас возможно построение чисто унитарного государство в данный конкретно момент, хотя являюсь сторонником унитарного государства. Я считаю, что сейчас возможна новая какая-то федерация союзных государств, и в ней должна быть РФ, Украина, Новороссия, Приднестровье (либо Приднестровье войдёт в состав Новороссии, что, скорее всего, возможно и не только), примерно так», – добавил бывший командир ополчения Донбасса.