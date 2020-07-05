Стрелков: Малофеев отказался помогать Донбассу, выручил Аксёнов

05.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Православный олигарх Константин Малофеев, которого пресса называла одним из главных спонсоров Русской весны, после событий в Крыму отказался поддержать восстание на Донбассе.

Об этом в интервью российскому журналисту Андрею Караулову заявил бывший сотрудник охраны Малофеева – экс-командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму поддерживал Малофеев. Он был против похода в Донецк. Я не знаю, почему, но мне приходилось его уговаривать, в том числе, пользуясь поддержкой Сергея Аксёнова…Он был против, поскольку полагал, что на Крыме нужно остановиться. Но к тому времени мне было уже не нужно, на тот момент Аксёнов поддерживал практически полностью, деньги у него уже у самого были», – заявил Стрелков.

«Вы понимаете, что всё-таки если бы совсем не было никакой, хотя бы пассивной поддержки, то 50 человек с автоматами вряд ли бы добрались от Крыма до границы в районе Таганрога. Я полагаю, что, если бы мы задержались на несколько дней, то уже бы не смогли пройти.

Допустим, тот же Бородай утверждал в своих публичных интервью то, что он пытался мне позвонить буквально 11 апреля и передать фактически распоряжение Малофеева, потому что я у него работал, остановить всё дело. Но к тому времени я уже отрубил все телефоны. В том числе, я опасался и того, что кто-то позвонит, остановит», – вспоминает экс-командир.

«А дальше что-то произошло, – что, хотя бы пассивная поддержка, – исчезла. Не знаю, мне передавали слухи, что 26 апреля состоялся Совбез, на котором было принято решение не вводить войска в Донбасс, якобы. До 26 апреля определённая поддержка чувствовалась, более того, до 26-го я знал, что войска на границе стоят, на них уже были нанесены свежие знаки миротворческих сил, достаточно большой контингент. Видимо, решение было, потому что просто так военные ничего на броне рисовать не станут», – объяснил ситуацию Стрелков.

По его словам, он понимал свою задачу, как продержаться или до ввода войск, или до референдума, за которым последует ввод войск.

«Именно так я формулировал задачу на тот момент. То есть, не дать задавить народное восстание до референдума, дать его провести, ну а дальше предполагалось, что войны никакой не будет, что её и не понадобится. В общем-то, этого ожидали все, даже украинские военные в значительной степени. Они ожидали, что войдёт российская армия, и чётко говорили, что воевать не будут. Со мной некоторые украинские офицеры беседовали на предмет того, что, а как будет дальше, а будет ли как в Крыму, то есть, будет ли возможность переходить в российскую армию», – рассказал Стрелков.

Подводя итог, он заявил, что для него изначально было очевидно, что если бы Крым остался в статусе непризнанной республики вроде Приднестровья, то, возможно, Запад бы это «проглотил».

«Если бы все знали, что это абсолютно пророссийская территория, но если бы там сидело формально независимое правительство, то, возможно, это бы проглотили на Западе, не упёрлись бы с санкциями и так далее. На мой взгляд, или вообще не следовало ничего делать, или надо было идти до конца, от Харькова до Одессы. Или не надо было влезать вообще», – подчеркнул экс-министр ДНР.

«И вам скажут, что это «оккупация, потому что границы, утверждённые ООН» и так далее, признанные миром», – отметил Караулов.

«Если бы границы были неизменны, то мы бы жили сейчас в Хазарском каганате где-то, или в Киевской Руси, или, может, где-то в Золотой Орде. Дело в том, что каждые два-три поколения границы меняются, в зависимости от политических раскладов. И меняют их люди, и дальше право применяется под де-факто, де-юре составляет то, что создаётся де-факто. Бывает и по закону, референдум, например. Но в данном случае мы должны чётко понимать, что тот режим, который установился в Киеве, никогда бы не признал результатов никаких референдумов», – парировал Стрелков.

Кроме того, возвращаясь к вопросу целесообразности ввода российских войск на Донбасс, он выразил уверенность, что дальше пошёл бы эффект домино по всей Украине.

«Если бы российская армия вошла только на Донбасс, то возникли бы, естественно, и Харьковская, и Одесская республики, и Запорожье, и Днепропетровск, пошёл бы эффект домино, уже всё было готово к этому эффекту», – сказал Игорь Стрелков.