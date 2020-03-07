Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку

07.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Вариант затянувшегося на десятилетия конфликта, как в Приднестровье, в Донбассе невозможен – скоро Киев начнёт новую, гораздо более ожесточённую войну против молодых республик.

Об этом в интервью писательнице Диане Кади заявил бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такой вариант, как с Приднестровьем, в Донбассе не пройдёт, потому что совершенно другая ситуация. Если с 1992 года Молдавия никогда больше не стремилась к решению военного вопроса, то на Украине, начиная с первого дня подписания так называемых Минских соглашений, никогда не скрывали того, что намерены вернуть Донбасс любым путём, в том числе и военным», – отметил он.

По мнению Игоря Стрелкова, в скором времени война в Донбассе разгорится с новой силой.

«И непрерывная накачка военных, армии и спецслужб, шла, не останавливаясь, и продолжается по сей день. Поэтому новая острая стадия войны абсолютно неизбежна, и она будет отличаться намного большим размахом, нежели это было в 2014-2015 годах, я в этом практически уверен.

Но чем она закончится, и когда произойдёт, сказать сложно. Может быть, это произойдёт в ближайшие время, может быть, спустя некоторое. Но вариант, что республики будут жить десятилетиями в условиях ни мира, не войны, практически исключён», – резюмировал бывший ополченец.