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08.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, История, Русская Весна
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Стрелков: Молодёжь сбежала – Донбасс защищали зрелые мужики


На первом этапе Русской весны в защиту Донбасса вышли зрелые мужчины. Воспитанная при самостийной Украине молодежь предпочла бежать подальше от опасности.

Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью, опубликованном в его видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорю в целом про Донецкое ополчение, в то числе, местное – молодежь в основном сбежала. А защищать свою землю встали в основном мужчины, рожденные ещё в СССР или сразу после. То есть, это 70-ые, 80-ые, 90-ые годы, но не нулевые. Как это получилось? Почему это получилось?

Я думаю, вы все прекрасно это понимаете, это связано с тем, что за 30 лет либеральной власти, они даром не прошли. Пропаганда «живи для себя», «живи легко», «не парься, будь счастлив», которая звучит из любого утюга, она на молодое поколение сильно подействовала», – рассказал Стрелков.

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