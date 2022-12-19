Стрелков: На новогодние праздники будет следующий удар по России

19.12.2022  03:19 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина


Украина может попытаться ударить по Москве в новогоднюю ночь. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стрелков не исключил и удары по другим российским территориям, которые Украина посчитает наименее защищенными.

Украина может попытаться ударить по Москве в новогоднюю ночь. Об этом в эфире своего...

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«Я не исключаю возможности или на Новый год, или еще в какой-то день удара врага или по Москве, или по какому-то другому пункту. Они же будут ориентироваться, в том числе, на наши системы ПВО, на наши возможности. Я не знаю сейчас, как прикрыта Москва, но что-нибудь они, конечно, на Новый год обязательно выкинут. Не знаю, против Москвы или нет, но что-нибудь выкинут сто процентов.

Как мы помним, они поздравили Владимира Владимировича (совершив теракт на Крымскому мосту, – авт.), потом, когда Владимир Владимирович проехался по восстановленному мосту, они ударили по нашим стратегическим силам и пролетели, пока вся наша ПВО смотрела, чтобы президента, не дай Бог, не повредили на Крымском мосту.

Так что что-нибудь они выкинут сто процентов – будет зависеть от массовости и доступности выбранной цели, будет зависеть у них успех или неуспех», – заявил Стрелков.

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