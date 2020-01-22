Стрелков наградил Милошевича за Донбасс

22.01.2020, Москва, Елена Острякова

Движение «Новороссия», возглавляемое Игорем Стрелковым, вручило гражданину Сербии Стевану Милошевичу награду «защитник Новороссии» за участие в боях по защите Донбасса.

Об этом сообщает BalkanInsight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня это символ древних воинов-славян наших народов, которые были вместе в течение всей истории. Это значит, что я сделал что-то хорошее», – сказал Милошевич, получая награду.

Он один из 29 сербов, осужденных сербскими судами с 2015 года за участие в боевых действиях на Украине. Несмотря на приговор – пятилетний условный срок – Милошевич вернулся в зону конфликта.

Ополченец заявил, что готов вернуться в Сербию и предстать перед правосудием, но надеется на домашний арест, поскольку является отцом малолетнего ребенка.

В 2014 году Сербия приняла закон, запрещающий гражданам воевать за рубежом, если они не являются участниками официальных международных военных миссий.

По оценкам Украины, на ее территории воюют или уже воевали около 300 сербов. Посол Украины в Белграде Александр Александрович заявлял, что сербские власти игнорируют этот факт.

В декабре Сербия вновь стала единственной балканской страной, поддержавшей Москву и проголосовавшей против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей Россию вывести свои вооруженные силы из Крыма.

Также Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям в отношении России за ее предполагаемую роль в разжигании конфликта на Украине, несмотря на многочисленные призывы Брюсселя.