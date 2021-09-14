Стрелков настаивает на неизбежности войны с Украиной

Война Украины с Россией является неизбежной. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стрелков также посчитал, что если Украина перейдет в наступление на республики Донбасса, а Россия не станет им помогать, ЛДНР ждет военное поражение, поскольку ВСУ будут иметь количественное преимущество.

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По поводу слов Зеленского о том, что украинские Вооруженные силы способны достаточно быстро взять Донецк и Луганск, – к сожалению, если Российская Федерация не вмешается в этот вооруженный конфликт, и украинская армия пойдет в решительное наступление, это действительно произойдет, и произойдет достаточно быстро. Поскольку украинская армия обладает очень серьезным численным преимуществом, преимуществом в боевой технике над корпусами Народной милиции, в разы. В целом, двух с половиной-трехкратное преимущество в личном составе сохраняется постоянно, а в случае решительного наступления Украина способна нарастить это превосходство до пяти-семи раз в отношении сил Донецкой и Луганской народных республик», – заявил Стрелков.

«Все семь лет, которые длится этот конфликт, для меня является аксиомой, что военное столкновение Российской Федерации с нынешней Украиной фактически неизбежно. Было неизбежно, таковым остается и будет, пока в Киеве находятся у власти люди, пришедшие в результате переворота 2014-го года.

По его мнению, захват ЛДНР украинской армией вызовет массовый отток населения Донбасса в Россию.

«До начала войны на Донбассе проживало примерно 3,5 миллиона человек, может быть, чуть меньше. Большинство из которых было достаточно профессиональным. То есть, люди, которые обслуживали реальные, действующие промышленные предприятия, шахты, имели серьезные навыки и специальности. Они оказались очень сильно востребованы в Российской Федерации, которая испытывает дефицит квалифицированной рабочей силы, относящейся к классическому пролетариату….

Я полагаю, что речь может идти о том, что значительная часть населения будет вынуждена оттуда бежать. Даже не потому, что речь идет о репрессиях, хотя они непременно будут и в этом можно не сомневаться. Даже, если наверху будут заверять о национальном примирении и прочем, на местах, учитывая, что украинское государство постепенно разваливается, будут творить самые жуткие безобразия, которые можно только придумать. Кровавые, грязные и прочее.

Но не только в этом речь. Регион и сейчас уже стремительно деиндустриализируется, шахты закрываются, заводы или уже закрыты, или закрываются, население работоспособное оттуда бежит. В основном бежит в Российскую Федерацию.

В случае входа украинских войск на Донбасс, занятия Донецка и Луганска, семьи тех, кто сейчас работает в России, будут просто вынуждены покинуть территорию и воссоединиться на территории РФ.

То есть, обезлюживание региона, полное его одичание, окончательная деиндустриализация – вот, то, что ждет Донбасс в случае украинской оккупации», – заявил Стрелков.