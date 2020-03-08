Стрелков назвал фатальную ошибку Суркова

08.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Недавно уволившийся бывший куратор украинского направления Владислав Сурков совершил фатальную ошибку, когда после перехода Крыма на российские рубли передал все запасы гривны Украине вместо того, чтобы направить эти средства на помощь Донбассу.

Об этом в интервью писательнице Диане Кади заявил бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время первой половины 2014 года Сурков, располагая огромными средствами, на которые можно было купить пол-Украины, и даже Киев, не истратил из этих денег ни гривны. Потому что, видимо, ему это было не нужно и не интересно.

Хотя он эти деньги и не украл. Я говорю о средствах, которые были собраны в Крыму во время обмена, и которые до последней бумажки вернули уважаемым партнёрам Кремля в Киеве», – сказал Стрелков.

Напомним, что в это время должность посла РФ в Киеве продолжал занимать Михаил Зурабов, водивший дружбу с Петром Порошенко. Именно Зурабову приписывают лоббирование признания победы Порошенко на выборах после государственного переворота, когда альтернативные майданщикам кандидаты на Украине были отсечены от полноценного участия в гонке под угрозой ареста или убийства.