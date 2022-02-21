Стрелков назвал территории, которые должна потерять Украина

Россия должна нейтрализовать украинскую угрозу, заставив официальный Киев капитулировать и отказаться от претензий на Крым, Донбасс и территорию исторической Новороссии.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что я имею в виду под нейтрализацией Украины? Я имею в виду не полное ее завоевание, но лишение Украины возможности в дальнем угрожать войной Российской Федерации, чем она занималась все последние семь лет, не скрывая при этом, что использует «Минские соглашения» только в качестве затяжки времени. Времени на подготовку к этой войне в будущем.

Для этого Украину необходимо как минимум разделить на части, вывести из ее состава русскоговорящие регионы Новороссии, которые исторически Украине никогда не принадлежали, за исключением советского времени, лишить ее армии. То есть, принудить ее к миру вооруженным путем и окончательно, принудив ее к капитуляции. По крайней мере, военно-политической капитуляции, отказу полному и официальному от Крыма, к отказу от Донбасса, поскольку «Минские соглашения» мертвы, и, желательно, к отказу от Новороссии, чтобы в Киеве в результате этой войны либо нынешняя власть полностью и официально капитулировала, юридически закрепив эту капитуляцию, либо следующая власть, которая за ней придет, стала бы лояльной к Российской Федерации не на словах, а на деле.

Вот это я называю нейтрализацией украинской угрозы», – заявил Стрелков.