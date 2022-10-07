Стрелков не исключает, что ВСУ прорвутся в Крым

Новости Украины

Если в Минобороны РФ проведут радикальные кадровые реформы, и президент возьмёт проведение СВО под свой личный контроль, Киев падёт максимум на протяжении 12 месяцев. В противном случае, есть опасность «доплясаться до нового 17-го года».

Об этом в эфире своего видеоблога рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем скорее, тем лучше поменять руководящий состав Минобороны, необходимо, чтобы нам ответили, кто у нас разрабатывает эти «замечательные» операции, в результате которых на восьмом месяце войны нас бьют как сидоровых коз. И чтобы эти люди больше не руководили, поскольку они, к сожалению, уложат и мобилизованных, если им дать дальше рулить, или доведут их до бунта. Здесь кадровый вопрос – самый первый. Если на всех уровнях не будут назначены компетентные люди, если наш верховный главнокомандующий лично не возьмёт ответственность за операцию на себя…На всём уровне всё прогнило, и без капитального ремонта, причём, на ходу, потому что иначе не получится – нужна военная реформа. А для этого нужны компетентные решительные, не боящиеся ответственности люди. Найдутся такие в окружении президента, сможет он их расставить по местам – мы эту войну выиграем. А если мы и дальше будем воевать, как сейчас, нам и вторая волна не поможет, и третья.

Потому что противник заинтересован в тяжёлой, длительной, нудной, кровавой войне. Потому что он не рассчитывает на то, что украинские военные возьмут Москву, он рассчитывает на то, что в результате нашего тотального идиотизма и вредительства, Москва сама подымится против российской власти, здесь будет смута, и тогда фронт посыплется, и будет победа более грандиозная, чем они рассчитывали одержать где-либо», – сказал Стрелков.

По его словам, без таких реформ всё обречено.

«Нет ничего страшного даже в сдаче Херсона, в оставлении Мелитополя. Даже если противник в Крым ворвётся на время, и это не страшно, если мы возьмёмся за ум, тогда у Киева не будет шансов на победу, причём не будет в течение ближайшего года максимум. К сожалению, полгода воевать, скорее всего, сто процентов придётся. Но если этого не будет, сделано, мы допляшемся до нового 17-го года, а пляшем мы к нему очень быстро», – добавил экс-командир.