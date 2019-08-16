Стрелков: «Не так встали» в Крыму, а не на Донбассе

16.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Поддержка Русской весны на Донбассе была куда более решительной, нежели в Крыму, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Донбасс по активности намного превзошел Крым. Включая, может быть, даже Севастополь. Я был и там, и там и прекрасно знаю, как происходила самоорганизация русских в Крыму. Значительной части населения было глубоко плевать на то, чья будет власть — российская или украинская», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, большая часть населения Крыма лояльно отнеслась к воссоединению к Россией. Но если бы не было воссоединения, на баррикады бы активно не вышли. А в Донбассе не просто вышли — люди реально руками останавливали бронетехнику. Точнее, пытались остановить. Людей, поднявшихся на Донбассе, — добровольцев, волонтеров — в процентном соотношении было намного больше, чем в Крыму», – утверждает Стрелков.

«Поднялись, прежде всего, простые люди — низший и средний класс. Верхушка предпочла свои шкурные интересы. Но если бы Москва действительно поддержала тогда народное выступление на Донбассе — поддержала по-настоящему, действенно, — эти шкурники тут же присоединились бы к нам. Мы победили бы в течение нескольких дней», – рассуждает экс-министр обороны ДНР.

Он в очередной раз заявил, что отказ от борьбы за Новороссию в 2014 году был ошибкой, и конфликт на Украине может завершиться только победой одной из сторон.

«Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию, поскольку является войной гражданской, а в таких войнах не бывает перемирия. Есть только победители и побежденные», – считает Стрелков.