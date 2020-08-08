08.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Выборы, Россия
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Стрелков: Ни Лукашенко, ни оппозиция – не друзья России


В случае, если белорусские элиты предадут президента Александра Лукашенко и в стране удастся совершить переворот, к власти в республике придет аналог украинской хунты образца 2014-го года. Об этом в интервью российскому журналисту Андрею Караулову заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стрелков подчеркнул, что при этом и Лукашенко не является другом России, но его прозападная оппозиция – и вовсе откровенные враги.

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«Я полагаю, что попытка Майдана все равно будет, его созвать и собрать. Но дальнейшее развитие будет зависеть только от позиции власти. Если часть окружения Лукашенко, часть белорусской элиты готова его предать, причем активно, если часть силовиков будет завязана в этом заговоре, тогда Майдан состоится.

Если же этого не будет, попытки Майдана будут подавлены в зародыше, поскольку правоохранительные органы и органы государственной безопасности Белоруссии очень сильны и достаточно профессиональны.

Не могу ничего предрекать на этот счет. В любом случае, если Лукашенко будет свергунт, если это произойдет, если к власти придут те люди, которые являлись его официальными оппонентами, то это будет, в первую очередь, провал Москвы. Поскольку к власти придут люди, равнозначные киевской хунте образца 14-го года. Если Лукашенко не друг России и русского народа, то к власти придут откровенные враги и русофобы.


Ситуация такова, что ни один из кандидатов в президенты, ни одна из политических сил, оппозиционных Лукашенко, не является пророссийской или хотя бы прокремлевской. Они все в той или иной степени ярко прозападные», – заявил Стрелков.

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