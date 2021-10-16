Стрелков: Никакие компромиссы по Донбассу невозможны

16.10.2021 16:05 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

В руководстве России напрасно надеются договориться с Украиной и ее западными покровителями об автономии Донбасса. При первой же возможности ЛДНР будут жестоко зачищены украинскими нацистами.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, как восемь лет не верил в то, что можно решить этот конфликт каким-то иным путём, нежели безоговорочной, полной победой одной из сторон, так и не верю до сих пор. Никаких компромиссов не будет», – сказал Стрелков.

По его мнению, «дорогие западные партнеры» рассчитывают обмануть руководство России или принудить его к сдаче ЛДНР.

«Они будут дожимать. Никакой автономии Донбасса не будет – Донбасс будет или зачищен полностью, именно самыми жесткими методами, зачищен украинскими нацистами, или он будет полностью освобожден. И тогда речь пойдет дальше об освобождении всей остальной Украины», – заявил Стрелков.