Стрелков: Новороссия – это смерть бандеровской Украины

07.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Новороссия поставит крест на украинском националистическом проекте, который окажется лишен ресурсов без крупнейших городов, основанных Российской империей.

Об этом в эфире интернет-канала «Рабкор» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стрелков подчеркнул, что Украина не сможет продолжать свою жизнедеятельность без предприятий, населения и ресурсов, расположенных на этой территории.

«Без Одессы, без своего крупнейшего порта, без Мариуполя, без Бердянска, Херсона, верфей Николаева и танковых заводов и оружейных заводов Харькова, без чугуевской авиабазы, без Днепропетровска с его электроэнергией, без двух третей фактически тех, кто сейчас воюет в ВСУ, потому что в ВСУ три четверти там составляют уроженцы Новороссии. Вот, без Новороссии Украина воевать не смогла бы вообще.

У нее не было бы ни оружия, ни денег, ни людей для войны. Она могла бы вариться какое-то время в своем соку и сама бы себя сожрала уже давным-давно, не протянув эти семь лет, какую бы помощь ей не оказывали», – заявил Стрелков и подчеркнул, что возвращение Новороссии может стать мощным идеологическим помощником для российской власти:

«На территории Украины он (Владимир Путин, – авт.) может выехать на идее Новороссии, на желании значительной части русского населения юго-востока нынешней Украины или юга России, как это раньше называлось, отделиться от этих безумных киевских мерзавцев», – сказал Стрелков.

По его мнению, в военном плане ВСУ могут капитулировать еще до момента занятия российскими войсками Одессы.

«Для того, чтобы выиграть эту войну, совершенно необязательно идти на Киев и даже, наверное, необязательно освобождать физически всю Новороссию – достаточно окружить группировку ВСУ на Донбассе и заставить ее сложить оружие. Для этого не надо даже до Одессы доходить – достаточно по Днепру пройтись вниз, через Харьков, Днепропетровск до Херсона, и все», – считает Стрелков.