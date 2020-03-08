Стрелков: Новым женихом Поклонской стал соратник Жириновского

08.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Новым женихом Натальи Поклонской после развода стал глава комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий, получивший должность по квоте ЛДПР.

Об этом в интервью писательнице Диане Кади заявил бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне говорили, что Наталья Поклонская живёт с депутатом Леонидом Слуцким. Я свечку не держал, но обычно у меня немножко другой уровень информирования. Я не собираюсь лезть ни в чью чужую жизнь, но могу сказать только о том, что Поклонская своими заявлениями полностью дезавуировала всё, что говорила раньше. Учитывая её бурную и блестящую карьеру на Украине с резкой сменой вектора, я полагаю, что этот человек не очень умный, но, тем не менее, привыкший ловко менять свою деятельность в зависимости от возможности получение гешефтов. В этом они со Слуцким похожи», – сказал Стрелков.

Он объяснил изменение риторики Поклонской, которая в последнее время делала комплименты Владимиру Зеленскому и объявляла себя «украинкой», следующим образом:

«Сейчас Поклонская живет намного богаче, нежели при Украине она достигла генеральских должностей и статуса депутата Государственной Думы и медийной личности, устроила свою личную жизнь очень неплохо. С ее точки зрения, она считает, что поймала жар-птицу за хвост…

Она впервые заявила о том, что не важно, кому будет принадлежать Донбасс – главное, чтобы был мир, это был первый звоночек, это был 2016 год. Уже тогда с тех пор она неуклонно катится в обратную сторону от Русской весны», – заявил бывший ополченец.

«За все надо платить – за депутатское кресло, за медийную известность, она платит тем, чего, возможно, у неё никогда не было – совестью», – резюмировал Стрелков.