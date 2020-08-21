21.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Стрелков о ставке России в Белоруссии: Это не Лукашенко и не Тихановская


В революционных белорусских событиях России не следует делать ставку ни на прозападную оппозицию, ни на потерявшего доверие Александра Лукашенко. В Минске должна появиться «третья сила», с которой и будет работать Москва.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Бывший командир ополчения скептически оценил работу посольств в постсоветских странах.

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«Я полагаю, что Российской Федерации в этот конфликт напрямую вмешиваться категорически нельзя, результат будет такой же, как на Украине. Все мы помним нашего «замечательного» посла Зурабова, который фактически взрастил киевскую хунту, и благодаря ему она удержалась, не позволила создать Новороссию», – сказал Стрелков.

«Самым правильным подходом была бы непрямая помощь в формировании в Белоруссии «третьей силы», которая, с одной стороны, категорически негативно относилась бы к тем вариантам, которые предлагают западники условные, с другой стороны, – не была бы четко ориентирована на Лукашенко и не отвечала бы за все его предыдущие действия, нацеленные на пропаганду литвинства, сотрудничество с Киевом, на другие антироссийские действия», – заявил экс-министр обороны ДНР.

Он призвал не верить, что оппозиция, выводящая людей на митинги против Лукашенко, сохраняет нейтралитет относительно России, а пророссийски настроенные жители Белоруссии не смогут поддаться на агитацию против Москвы.


«В значительной степени Белоруссия более русская, чем даже Украина. Но и на Украине до 14-го года русский язык был основным разговорным языком на большей части территории, по крайней мере, на двух третях территории…

В Белоруссии 90% говорят на русском языке, если не больше. Однако, среди окружения той же самой Тихановской, присутствуют люди, которые неизбежно, в случае победы будут проводить литвинизацию. Даже не белорусизацию, а литвинизацию. И пойдут на разрыв экономических, политических и военных отношений по максимуму. Собственно говоря, в своих кулуарных заявлениях они этого не скрывают», – заявил Стрелков.

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