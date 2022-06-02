Стрелков объяснил, как надо поступать с пленными «азовцами»

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Новости Украины

Сейчас пленные нацисты «Азова» будут на камеру говорить всё, что угодно, но в случае обмена, как только попадут на свою территорию, насочиняют кучу историй, как «русские идиоты их насиловали черенками от лопат».

Об этом на канале «Принцип Ковалёва» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Батальон «Азов» сильнее многих наших спецподразделений, потому что кроме какой-то спецназовской выучки, чувства локтя, братства, есть у него мощнейшая идеология. Да, это чёрная идеология, по сути, это сатанинская идеология. Причём, очень тупая. Согласитесь, что взрослый, не тинэйджер, а взрослый 30-40-летний человек, который татуирует себе на жопе свастики, над правой сиськой портрет Гитлера, над левой там ещё какого-то эсэсовца, он ненормальный. Он уже или психопат, или дебил. Но, тем не менее, это идеология. Они спаяны и способны оказывать сопротивление не только потому, что они хорошо обучены или верны присяге. Они ещё и с идеологической точки зрения объединены», – рассказал Стрелков.

При этом он добавил, что пленных нацистов «Азова» нельзя обменивать ни в коем случае.

«Сейчас все «азовцы» на камеру будут говорить, что они раскаиваются. У них главная задача – спасти свою жизнь. Но как только их освободят, они скажут: русские – идиоты. Насочиняют кучу историй, как их там насиловали черенком лопаты и так далее. И те, кто их допрашивают сейчас, проклянут тот день и час, когда они их выпустили», – уверен экс-командир.