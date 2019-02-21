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21.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко
 
Выборы, Крым, Политика, Россия, Севастополь
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Стрелков опроверг участие в выборах в Севастополе

Экс-министр обороны ДНР, глава движения «Новороссия» Игорь Стрелков опроверг слухи о своем возможном переезде в Севастополь и планах баллотироваться в Законодательное собрание.

В комментарии «ПолитНавигатору» он сообщил, что появившаяся накануне в прессе информация о том, что он может возглавить севастопольское региональное отделение «Партии дела», не соответствует действительности.

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«Я не состою в «Партии дела», во-первых, во-вторых, я никаких предложений – ни официальных, ни неофициальных от «Партии дела» не получал.

Не секрет, что у меня есть контакты с представителями «Партии дела», но конкретно к Севастополю это не имеет никакого отношения.

Кроме того, я считаю, что депутатами Заксобраний и подобного рода законодательных учреждений должны являться желательно местные люди, которые хорошо знают специфику, специалисты по коммунальному хозяйству и другим областям жизнедеятельности городской, которые разбираются в вопросе.

А просто просиживать там штаны для получения какого-то статуса мне было бы неприятно», – заявил Стрелков.

Напомним, информацию о севастопольских амбициях Стрелкова опубликовал местный новостной ресурс ForPost, а также телеканал «Первый Севастопольский».

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